Альваро Арбелоа получил отказ от Байер Леверкузена

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Альваро Арбелоа получил отказ от Байер Леверкузена
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Бывший тренер Реал Мадрида Альваро Арбелоа, желая продолжить карьеру в Германии, предложил свои услуги Байер Леверкузену, однако руководство клуба отклонило это предложение. По данным издания Sport Bild, 43-летний специалист через своего менеджера пытался присоединиться к обладателям дубля 2024 года. Об этом сообщает Goal.com .

Хотя клуб Леверкузен высоко оценил работу Арбелоа в молодежной команде Реал Мадрида, он заявил, что не готов назначить его главным тренером основной команды на данном этапе. Руководство клуба считает, что тренерского опыта Арбелоа недостаточно, чтобы вывести команду на новые высоты.

Напомним, что Арбелоа возглавил Реал Мадрид в январе после отставки Хаби Алонсо. Однако ему не удалось спасти команду от сезона без трофеев. Накануне завершения сезона он подтвердил свой уход, а мадридский клуб объявил о назначении Жозе Моуринью на его место.

Байер Леверкузен в настоящее время ищет нового тренера на замену Касперу Юльманну. Главной целью клуба был Андони Ираола, но после увольнения Арне Слота из Ливерпуля сообщается, что Ираола достиг соглашения с мерсисайдским клубом. Теперь немецкий клуб вынужден рассматривать других кандидатов.

Реал МадридБайер ЛеверкузенАльваро АрбелоаТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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