Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?

·84·Спорт
Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн готовится привести свою страну к победе на чемпионате мира 2026 года. Нападающий «Баварии» может стать первым футболистом в истории турнира, завоевавшим «Золотую бутсу» дважды. Бывший форвард Робби Фаулер в интервью GOAL выразил уверенность, что Кейн покорит эту вершину и приблизится к уровню таких легенд, как Криштиану Роналду и Лионель Месси. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Чтобы прервать 60-летнюю серию сборной Англии без трофеев на турнире в Северной Америке, Гарри Кейну необходимо быть в оптимальной форме. 32-летний нападающий, забивший 78 голов за национальную команду с момента дебюта в 2015 году, уже обновил множество рекордов. На ЧМ-2018 он стал лучшим бомбардиром турнира с 6 голами.

По словам Фаулера, сборная Англии способна дойти до решающих стадий турнира. «Для такого бомбардира, как Гарри Кейн, крайне важно сыграть в четвертьфинале, полуфинале и финале. Если он снова станет лучшим снайпером, это укрепит его позиции в борьбе за «Золотой мяч», — считает бывшая звезда «Ливерпуля» и сборной Англии.

Кейн отличается умным управлением своим игровым стилем. Хотя он не всегда перемещается по полю на высокой скорости, он отлично читает игру. По мнению Фаулера, универсальное мастерство нападающего позволит ему снова стать лучшим бомбардиром мира. Если Англия пройдет далеко по сетке, ожидается, что решающие голы будет забивать именно Гарри Кейн.

Гарри КейнАнглияЧемпионат мираБаварияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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