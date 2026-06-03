Футболисты сборной Узбекистана выразили искреннюю благодарность Канаде (фото)

Национальная сборная Узбекистана завершила сбор в Эдмонтоне и отправилась в Нью-Йорк для продолжения подготовки к чемпионату мира. Подопечные Фабио Каннаваро оставили теплый след в Канаде после товарищеского матча не только в спортивном плане, но и с точки зрения человечности и культуры.

Как стало известно, футболисты сборной Узбекистана перед отъездом из раздевалки в Эдмонтоне оставили хозяевам специальное послание. В нем была выражена благодарность канадской стороне за гостеприимство и пожелана удача на предстоящем чемпионате мира.

Судя по фотографиям, в раздевалке на бумаге с изображением футбольного поля были написаны искренние слова на английском и узбекском языках. Там были запечатлены фразы «Танк ёу фор хоспиталитй, Канада!», то есть «Спасибо за гостеприимство, Канада!». Также были оставлены надписи на узбекском языке: «Катта рахмат, Канада!» и «Жахон чемпионатида омад!».

Этот жест может показаться незначительным, но в большом футболе такие детали очень важны. На поле есть соперничество, борьба и результат. Но после матча на первый план выходят уважение, благодарность и спортивная культура. Сборная Узбекистана проявила себя достойно именно в этом аспекте.

Сбор в Эдмонтоне стал важным этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира. Товарищеский матч против Канады выдался для наших представителей непростым, в поединке Узбекистан уступил со счетом 0:2. Однако главная цель таких игр — не только счет, но и выявление сильных и слабых сторон команды, адаптация к международному темпу и необходимые выводы перед мундиалем.

В этом смысле поездка в Канаду оказалась полезной для наших футболистов как в спортивном, так и в практическом плане. Соперник показал себя физически крепкой, быстрой и высокоинтенсивной командой. Фабио Каннаваро также отметил после матча, что канадский футбол заметно вырос в последние годы.

Самое главное, что во время этой поездки узбекистанские болельщики в Канаде, а также представители народов Центральной Азии тепло встретили нашу сборную. Поддержка в аэропорту Эдмонтона, флаги, национальные костюмы и радость детей, несомненно, стали особой духовной силой для команды. Освещение этого процесса местными телеканалами, такими как CBC News, показало, что узбекский футбол выходит на международный уровень внимания.

Благодарственная записка, оставленная в раздевалке, стала красивой точкой в этой поездке. Этот поступок продемонстрировал, что футболисты национальной сборной умеют проявлять уважение и воспитанность не только на поле, но и за его пределами.

Уважение к сопернику в спорте — признак высокой культуры. Канада приняла Узбекистан, матч был организован, болельщики пришли на стадион, а наша сборная перед отъездом поблагодарила хозяев и пожелала им удачи на чемпионате мира. Это очень простой, но приятный и запоминающийся жест.

Теперь национальная сборная Узбекистана отправилась в Нью-Йорк. Впереди еще тренировки, анализ и важные дни подготовки к чемпионату мира. Уроки, извлеченные из матча против Канады, поддержка болельщиков в Эдмонтоне и благодарность хозяевам — все это останется небольшой, но значимой страницей в истории нашей команды, идущей к своему первому мундиалю.

Перед сборной Узбекистана стоят большие испытания. Но такие ситуации показывают одно: национальная команда учится не только играть в футбол, но и достойно вести себя на большой сцене. А это очень важный сигнал накануне чемпионата мира.