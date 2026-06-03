Леннарт Карл выходит на каждый матч с фотографией Лионеля Месси

·75·Спорт
Леннарт Карл выходит на каждый матч с фотографией Лионеля Месси
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Восходящая звезда «Баварии» Леннарт Карл признался, что берет с собой на каждый матч изображение своего кумира Лионеля Месси. Юный немецкий талант стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим в трех матчах подряд, и побил рекорд Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Goal.com .

18-летний футболист рассказал, что в каждой официальной игре использует специальные щитки с изображением звезды «Интер Майами». Для Карла это не просто картинка, а постоянное напоминание о высоких целях, к которым он стремится. Он верит, что фотография чемпиона мира придает ему психологическое преимущество и мотивацию.

В интервью клубному журналу «51» Леннарт Карл сказал: «Да, на щитке моей левой ноги изображен Месси. С тех пор как я начал играть в футбол, он был для меня примером — играет левой ногой, тоже невысокого роста и творит с мячом невероятные вещи. Его фото рядом со мной придает мне сил и мотивирует выйти на новый уровень».

Хотя Месси остается его главным источником вдохновения, Карл также многому учится у опытных одноклубников на тренировках «Баварии». Он отметил, что особенно любит наблюдать за действиями Майкла Олисе, а профессионализм таких игроков, как Гарри Кейн и Джошуа Киммих, служит для него примером.

БаварияЛионель МессиЛеннарт КарлФутболЛига Чемпионов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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