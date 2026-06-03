Лионель Месси удостоен престижной награды Испании

Лионель Месси пополнил свою богатую коллекцию трофеев еще одной престижной наградой. Звезда «Интер Майами» признана лауреатом премии «Принцесса Астурийская» 2026 года в области спорта. На пути к этому высокому испанскому признанию он стал последователем легенды тенниса Серены Уильямс и принял поздравления со всего мира, в том числе от своего бывшего клуба «Барселона». Об этом сообщает Goal.com .

Жюри официально признало Месси обладателем величайшей карьеры в истории спорта. Были особо отмечены не только экстраординарные достижения 38-летнего нападающего на поле, но и его влияние за его пределами. В решении высоко оценены его «выдающийся талант, образцовый спортивный путь и благотворительная деятельность по оказанию образовательной и медицинской помощи нуждающимся детям».

ФК «Барселона» одним из первых поздравил своего бывшего капитана. Лионель Месси провел большую часть карьеры на «Камп Ноу», пройдя путь от воспитанника академии «Ла Масия» до лидера самой успешной эпохи в истории клуба. В составе каталонской команды он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз — Ла Лигу и 7 раз — Кубок Испании.

В официальном заявлении клуба говорится: «Поздравляем Лионеля Месси с получением премии "Принцесса Астурийская" 2026 года. Ваше легендарное наследие в "Барселоне" и путь, полный успехов с нашим клубом, получили заслуженное признание». Восемь «Золотых мячей» и рекордное количество голов Месси неразрывно связаны с историей клуба.

Помимо клубных достижений, эта награда отражает триумфы Месси со сборной Аргентины. Победа на чемпионате мира 2022 года и два титула Копа Америка укрепили его статус на международной арене. Организаторы премии назвали Месси «самым титулованным игроком в истории футбола, завоевавшим уважение образцовым поведением на поле».