Из Испании пришла прекрасная новость, подарившая настоящий праздник болельщикам каталонского футбола и миллионам преданных фанатов гранда. Подводя итоги прошедшего футбольного года, руководство Ла Лиги официально объявило наставника «Барселоны» Ханса-Дитера Флика лучшим главным тренером сезона.

Благодаря своим высоким тактическим знаниям и железной дисциплине опытный немецкий специалист вновь привел «сине-гранатовых» к большим победам.

Впечатляющие цифры и исторический рекорд

Под руководством Флика «Барселона» продемонстрировала абсолютное доминирование в текущем национальном чемпионате. Восхитительные показатели, зафиксированные по ходу сезона, не могут не впечатлять любого любителя футбола:

Количество очков: Каталонцы завершили сезон с 94 очками в статусе чемпионов, опередив своего извечного соперника — мадридский «Реал», занявший второе место, на 8 баллов.

Град голов: В ходе 38 туров команда поразила ворота соперников 95 раз и потерпела поражение всего в 6 матчах.

Абсолютный рекорд: «Барселона» открыла новую страницу в богатой истории Ла Лиги — они стали первой командой, одержавшей победы во всех домашних матчах одного сезона на «Камп Ноу»!

Вторая победа подряд и светлое будущее

61-летний профессор немецкого футбола Ханс-Дитер Флик завоевал эту престижную индивидуальную награду второй раз подряд, вновь доказав свой класс. Напоминаем, что он возглавляет каталонский гранд с лета 2024 года.

Важная новость: Руководство клуба, полностью удовлетворенное феноменальными результатами тренера, недавно решило продлить действующий контракт со специалистом до 2028 года . Это обещает болельщикам команды множество кубков и красивых побед в будущем.

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