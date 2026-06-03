Байер Леверкузен отклонил кандидатуру Альваро Арбелоа

Немецкий клуб «Байер Леверкузен» отказался от услуг бывшего защитника «Реал Мадрида» Альваро Арбелоа. В процессе поиска нового главного тренера на смену Касперу Юльманну представители Бундеслиги сочли, что испанский специалист пока не готов возглавить команду. Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания Bild, после ухода Арбелоа с поста главного тренера «Реал Мадрида» его представители вышли с предложением к руководству «Леверкузена». В январе, после отставки Хаби Алонсо, Арбелоа временно возглавил команду, работал с такими звездами, как Килиан Мбаппе, и завершил сезон на втором месте. Однако спортивный директор «Байера» Симон Рольфес и генеральный директор Фернандо Карро пришли к выводу, что опыта Арбелоа недостаточно.

Скауты клуба наблюдали за Арбелоа в период с 2022 по 2025 год, когда он руководил командой «Реал Мадрид» У19. Полученные отчеты показали, что бывший защитник еще не стал тренером уровня, способного конкурировать с «Баварией». Сам Арбелоа из-за 20-летней связи с «Реал Мадридом» не хочет работать в другом испанском клубе и намерен продолжить карьеру за рубежом.

Поиск тренера для «Байер Леверкузена» проходит непросто. Ранее один из главных кандидатов клуба, Филипе Луис, достиг соглашения с «Монако». Кроме того, еще один претендент, Андони Ираола, является основным кандидатом на пост главного тренера «Ливерпуля». Теперь руководство «Леверкузена» продолжает поиск более опытного специалиста, соответствующего высоким целям клуба.