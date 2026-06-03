Байер Леверкузен отклонил кандидатуру Альваро Арбелоа

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Байер Леверкузен отклонил кандидатуру Альваро Арбелоа
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Немецкий клуб «Байер Леверкузен» отказался от услуг бывшего защитника «Реал Мадрида» Альваро Арбелоа. В процессе поиска нового главного тренера на смену Касперу Юльманну представители Бундеслиги сочли, что испанский специалист пока не готов возглавить команду. Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания Bild, после ухода Арбелоа с поста главного тренера «Реал Мадрида» его представители вышли с предложением к руководству «Леверкузена». В январе, после отставки Хаби Алонсо, Арбелоа временно возглавил команду, работал с такими звездами, как Килиан Мбаппе, и завершил сезон на втором месте. Однако спортивный директор «Байера» Симон Рольфес и генеральный директор Фернандо Карро пришли к выводу, что опыта Арбелоа недостаточно.

Скауты клуба наблюдали за Арбелоа в период с 2022 по 2025 год, когда он руководил командой «Реал Мадрид» У19. Полученные отчеты показали, что бывший защитник еще не стал тренером уровня, способного конкурировать с «Баварией». Сам Арбелоа из-за 20-летней связи с «Реал Мадридом» не хочет работать в другом испанском клубе и намерен продолжить карьеру за рубежом.

Поиск тренера для «Байер Леверкузена» проходит непросто. Ранее один из главных кандидатов клуба, Филипе Луис, достиг соглашения с «Монако». Кроме того, еще один претендент, Андони Ираола, является основным кандидатом на пост главного тренера «Ливерпуля». Теперь руководство «Леверкузена» продолжает поиск более опытного специалиста, соответствующего высоким целям клуба.

Байер ЛеверкузенРеал МадридАльваро АрбелоаБундеслигаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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