Диего Кохен близок к уходу из «Барселоны» в аренду

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Диего Кохен близок к уходу из «Барселоны» в аренду
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Перспективный вратарь сборной США Диего Кохен, как ожидается, этим летом покинет «Барселону» на правах аренды. 20-летний голкипер готовится к новому этапу карьеры, чтобы повысить свое мастерство и получить больше игровой практики. По сообщениям прессы, главным претендентом на американского вратаря является датский клуб «Люнгбю». Об этом сообщает Goal.com .

Кохен высоко ценится в системе «Барселоны» и провел большую часть прошлого сезона, перемещаясь между основным составом и резервной командой. Хотя он не дебютировал в официальных матчах за первую команду, он был включен в заявку на 40 игр в качестве третьего вратаря после Жоана Гарсии и Войцеха Щенсны. Кроме того, он провел 20 матчей за «Барсу Атлетик» в четвертом дивизионе Испании.

По информации ESPN, руководство каталонцев готово отдать Кохена в аренду для его дальнейшего развития. Вратарь регулярно выступает за сборные США различных возрастных категорий (от У-16 до У-23). Несмотря на право играть за сборные Венесуэлы и Перу, он сосредоточил все свое внимание исключительно на защите чести США.

В настоящее время Кохен находится на сборе национальной сборной США, где тренируется и набирает опыт. Клуб «Люнгбю», выступающий в датской Суперлиге, планирует арендовать его на один сезон, и сам футболист положительно относится к этому варианту. Для справки: действующий контракт Диего Кохена с «Барселоной» рассчитан до 2028 года.

БарселонаДиего КохенТрансферСуперлига ДанииСША
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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