Матч за третье место на чемпионате мира по футболу превратился в настоящую драму. В триллере с 10 забитыми голами между сборными Англии и Франции англичане одержали победу со счетом 6:4 и завоевали бронзовые медали. Эта встреча запомнится не только своим результатом, но и историческим достижением, установленным Майклом Олисе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Вингер «Баварии» Майкл Олисе в этом матче отдал две голевые передачи на Килиана Мбаппе. Таким образом, общее количество его ассистов на турнире достигло 7. Как сообщает издание Л'Экуипе, Олисе побил рекорд легендарного Пеле по количеству голевых передач за один чемпионат мира. Бразильская легенда оформил 6 ассистов на мундиале 1970 года.

Несмотря на личный успех, 24-летний футболист не смог сдержать эмоций после финального свистка. Во втором тайме матча, прошедшего в Майами, Олисе не реализовал два очень удобных момента. В то время как Франция сократила счет до 4:3 и пыталась вернуться в игру, его ошибки на 75-й и 81-й минутах стали причиной поражения команды. Сообщается, что футболист плакал в раздевалке.

Поддержка Дешама и командный дух

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после игры обнял и поддержал своего подавленного звездного игрока. Тренер отметил, что провел с футболистом отдельную беседу и высоко ценит его вклад в выступление на турнире. Хотя Франция приехала на турнир в качестве главного фаворита, ей пришлось довольствоваться четвертым местом.

За два сезона в Бундеслиге Майкл Олисе записал на свой счет 42 гола и 54 ассиста, став одним из самых опасных атакующих игроков Европы. Его игра на мундиале также была на высоком уровне, однако он все еще значительно отстает от рекорда Лионелья Месси, который за всю историю чемпионатов мира отдал 12 голевых передач.

Издание Goal.com добавляет, что после этого турнира трансферная стоимость Олисе еще больше выросла. В настоящее время футболист намерен покинуть состав «Баварии» и перейти в мадридский «Реал», чтобы выступать там вместе со своим партнером по сборной Килианом Мбаппе. Испанский гранд уже начал следить за действиями талантливого вингера.