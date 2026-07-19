Килиан Мбаппе признал горькую правду: что он сказал Дешаму?

·15·Спорт
Килиан Мбаппе признал горькую правду: что он сказал Дешаму?

Сборная Франции завершила ЧМ–2026 без медалей. В матче за бронзу против Англии французы, уступавшие 0:4 после первого тайма, совершили мощный камбэк после перерыва, но не смогли избежать поражения со счетом 4:6.

После встречи Килиан Мбаппе подверг резкой критике игру в первые 45 минут. Капитан сборной Франции откровенно высказался о поражении, отношении команды и наследии Дидье Дешама.

«В первом тайме мы потеряли рассудок»

Мбаппе отметил, что в первом тайме Франция играла далеко не на своем уровне. Поэтому критику болельщиков о том, что футболисты не достойно защищали честь формы национальной сборной, можно понять.

«Мы просто люди. Но на таком уровне мы не имеем права на подобные ошибки. В первом тайме мы полностью потеряли рассудок, а соперник преподал нам суровый урок», — сказал Мбаппе.

Англия забила четыре безответных гола до перерыва. Букайо Сака оформил хет-трик в матче и стал главным героем бронзового финала.

Франция полностью преобразилась после перерыва

Во втором тайме французы усилили атаку и оказали серьезное давление на оборону Англии. Мбаппе дважды поразил ворота и повел свою команду к грандиозному возвращению.

Хотя Франция сократила счет до 4:3, в последние минуты она пропустила еще два гола. В итоге Англия победила со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

«Во втором тайме мы снова стали игроками высокого уровня. Мы играли ментально как настоящая машина. Но все равно не смогли победить», — сказал капитан Франции.

Мбаппе говорил так, будто просил прощения у Дешама

По словам Мбаппе, футболисты хотели завоевать бронзовую медаль, прежде всего, для Дидье Дешама, который проводил свой последний матч в национальной сборной.

Он признал, что неудачная игра в первом тайме могла выглядеть как неуважение к тренеру. Однако он особо подчеркнул, что у футболистов не было такого намерения.

«Мы хотели достичь результата, прежде всего, ради него. Эта игра никак не бросает тень на наследие Дидье Дешама».

Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2018 году, вышла в финал ЧМ–2022 и выиграла Лигу наций УЕФА. Матч против Англии стал последним в его 14-летней карьере.

Мбаппе вошел в историю на фоне поражения

Килиан Мбаппе благодаря дублю в матче за бронзу довел количество своих голов на ЧМ–2026 до 10. Перед финалом он опережает Лионелья Месси в гонке за «Золотую бутсу» на два мяча.

Также общее количество голов французского нападающего на чемпионатах мира достигло 22. Он превзошел результат Месси в 21 гол и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Мбаппе установил личный рекорд, но по его словам видно, что этот результат не уменьшил горечь поражения. Франция осталась без медалей, а Дешам завершил свой долгий период в сборной болезненной игрой.

Как вы считаете, можно ли назвать 14-летнюю карьеру Дешама во Франции успешной?

Килиан МбаппеДидье ДешамАнглияФранцияБукайо Сака
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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