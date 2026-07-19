Лионель Месси намекнул на прощание: заявление перед финалом между Аргентиной и Испанией

·13·Спорт
Лионель Месси намекнул на прощание: заявление перед финалом между Аргентиной и Испанией

Футбольный мир находится на пороге очередного исторического события. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом чемпионата мира 2026 года выступил с эмоциональным заявлением о своем будущем. Легендарный нападающий, который выйдет на поле против Испании в решающем матче турнира на полях Северной Америки, назвал эту игру «Последним танго» в своей карьере. Об этом сообщает Goal.com .

Лионель Месси обратился к своим товарищам по команде и всему народу на своих страницах в социальных сетях, подчеркнув, насколько важен для него этот турнир. По словам звезды из Росарио, пройденный путь и командное единство для него ценнее, чем достигнутые результаты. Многие аналитики восприняли это заявление как намек на прощание футболиста со сборной.

«Команда, ставшая семьей»

«Лучшее за эти годы — это не только титулы, но и весь путь целиком. Быть каждый день с этой группой, бороться вместе, подниматься после трудных моментов и наслаждаться каждым шагом — вот что важно», — пишет Лионель Месси. В своем обращении он также выразил особую благодарность персоналу сборной и тренерскому штабу, сравнив их с одной семьей.

Успех сборной Аргентины в последние годы связан не только с талантливыми игроками, но и с сильной внутренней атмосферой, которая формировалась с 2018 года. Месси высоко оценил стойкость своей команды и способность вместе преодолевать любые препятствия. По его мнению, независимо от результата финала, это поколение уже создало неизгладимую историю.

«Последнее танго» и планы на будущее

Опубликовав фотографию в сотрудничестве со своим давним спонсором брендом адидас, Лионель Месси оставил к ней подпись «Те Ласт Танго» (Последнее танго). Эта фраза в спортивном мире обычно используется как обозначение финальной, самой яркой точки в карьере. Миллионы болельщиков по всему миру интерпретируют эти слова как последний матч Месси на международной арене.

Финальный матч против Испании для Лионелья Месси — это не только возможность завоевать очередной чемпионский титул, но и шанс красиво завершить свою уникальную карьеру. Сборная Аргентины попытается защитить титул чемпионов мира второй раз подряд, что является редким достижением в истории футбола.

Напомним, что Лионель Месси вместе с Аргентиной выиграл Кубок Америки и чемпионат мира 2022 года, завоевав все основные трофеи в своей коллекции. Вероятность того, что предстоящий финал станет его последним официальным матчем в футболке сборной, оценивается как очень высокая.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат МираФутболИспания
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Jahongir Tursunov
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