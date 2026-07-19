Месси уже получил «Золотой мяч» до финала?

В преддверии финала ЧМ-2026 распространилась новость, вызвавшая большой резонанс вокруг Лионелья Месси. Согласно ей, аргентинский футболист может быть признан лучшим игроком турнира независимо от исхода решающего матча против Испании.

Однако есть важный нюанс: ФИФА пока официально не подтвердила, что Месси стал обладателем «Золотого мяча». Значит, новость может быть громким инсайдом, но пока не является свершившимся фактом.

Что говорится в неофициальном сообщении?

Источник Те Тучлине сообщил, что технические эксперты ФИФА обсудили вопрос индивидуальных наград по итогам ЧМ-2026 и планируют вручить «Золотой мяч» Месси.

В распространившихся сообщениях говорится, что это решение не изменится вне зависимости от того, победит Аргентина в финале или проиграет. Однако официального заявления или документа ФИФА, подтверждающего это утверждение, опубликовано не было.

ФИФА еще не объявила победителя

Согласно официальной информации ФИФА, обладатели главных индивидуальных наград ЧМ-2026, включая «Золотой мяч», выбираются членами Группы технических исследований. Эти эксперты провели технический и статистический анализ всех 104 матчей турнира.

В материале, опубликованном ФИФА 14 июля, Месси представлен не как единственный обладатель награды, а как один из главных претендентов наряду с Килианом Мбаппе, Гарри Кейном и Джудом Беллингемом. Поэтому делать вывод о том, что «награда уже отдана Месси», пока преждевременно.

Статистика Месси сделала его фаворитом

39-летний Месси за время ЧМ-2026 забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. На его счету в общей сложности 12 результативных действий, и он стал одним из ключевых футболистов, приведших Аргентину к финалу.

Месси провел все матчи плей-офф без замен. Несмотря на то, что два матча Аргентины дошли до дополнительного времени, капитан оставался на поле и вел команду за собой.

С этой точки зрения, Месси, несомненно, является главным фаворитом на «Золотой мяч». Но быть фаворитом и получить награду официально — это разные вещи. Футбольные инсайды иногда празднуют гол раньше времени, пока VAR еще не завершил проверку.

Может ли результат финала изменить решение?

В неофициальном сообщении говорится, что результат финала не повлияет на получение Месси награды. Но пока ФИФА не объявит победителя, эту информацию нельзя считать гарантированным решением.

Игра в финале против Испании также может повлиять на окончательную оценку экспертов. Особенно если Месси забьет гол, сделает ассист или приведет Аргентину ко второму чемпионству подряд, его позиции еще больше укрепятся. Это лишь вероятный сценарий, основанный на имеющейся информации.

Когда финал Испания — Аргентина?

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе в Нью-Йорке/Нью-Джерси. Встреча начнется в 15:00 по местному времени. По времени Узбекистана это соответствует ночи с 19 на 20 июля, 00:00.

Аргентина попытается завоевать второй чемпионский титул подряд. Испания же нацелена стать победителем мундиаля во второй раз после 2010 года.

На данный момент ясно одно: Месси — главный фаворит на «Золотой мяч». Но новость о том, что награда гарантирована ему еще до финала, ждет официального подтверждения.

Как вы считаете, справедливо ли вручить «Золотой мяч» ЧМ-2026 Месси независимо от результата финала?