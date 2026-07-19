«Истанбул Башакшехир» хочет приобрести новую звезду из Центральной Азии

Поскольку лидеры национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев достойно защищают честь «Истанбул Башакшехир» в турецкой Суперлиге на клубном уровне, футбольные болельщики Центральной Азии внимательно следят за играми этой команды. В свою очередь, руководство и скауты стамбульского клуба также начали уделять особое внимание игрокам из этого региона.

Zamin.uz представляет подробности о новых трансферных целях в центральноазиатском футболе и успехах узбекских футболистов в Турции.

19-летний казахстанский нападающий на прицеле у «Истанбул Башакшехир»

Как сообщают источники в казахстанском футболе, футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» выразил желание приобрести 19-летнего нападающего команды «Ордабасы» Жасулана Амира. Президент «Ордабасы» Дархан Кызайбаев высказал свое мнение и позицию относительно предложений, поступивших по трансферу талантливого игрока.

Дархан Кызайбаев: «По Жасулану Амиру есть очень много предложений. Если поступит предложение, которое устроит и клуб, и футболиста, мы его обязательно примем. В частности, на данный момент по Амиру с конкретными предложениями вышли российская «Балтика» и турецкий «Истанбул Башакшехир». Мы хотим, чтобы Жасулан помог нашей команде завоевать чемпионство. Если станем чемпионами, в следующем году будем участвовать в Лиге чемпионов УЕФА. После этого сам футболист примет решение о своем будущем».

В настоящее время после 17-го тура Казахстанской Премьер-лиги команда «Ордабасы» лидирует в турнирной таблице с 40 очками.

Показатели Жасулана Амира в текущем сезоне

Молодая звезда в текущем сезоне успел дебютировать не только на клубном уровне, но и в национальной сборной:

Проведенные матчи: В текущем сезоне Казахстанской Премьер-лиги вышел на поле в 17 встречах.

Результативность: За время этих игр забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Дебют в сборной: В июне принял участие в товарищеских матчах против Армении и Венгрии, дебютировав в составе национальной сборной Казахстана.

Узбекский дуэт — настоящие лидеры «Истанбул Башакшехир»

Интерес турецкого клуба к рынку Центральной Азии не случаен, так как Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев на данный момент являются ключевыми фигурами команды. Их показатели отражены в следующей таблице:

Футболист Игры в турецкой Суперлиге Количество забитых голов Достигнутые результаты Эльдор Шомуродов 34 встречи (в прошлом сезоне) 22 гола Стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги. Аббосбек Файзуллаев 20 встреч 3 гола Провел дебютный сезон довольно успешно.

Успешное выступление футболистов из Центральной Азии в Турции продолжает открывать двери в Европу для новых талантов.