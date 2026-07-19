42 млн фунтов за Бруну Фернандеша: что останавливает «Галатасарай»?

·0·Спорт
42 млн фунтов за Бруну Фернандеша: что останавливает «Галатасарай»?

Будущее капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша вновь оказалось в центре трансферных обсуждений. По сообщению турецкого журналиста Сулеймана Родопа, английский клуб установил неожиданно низкую цену за португальского полузащитника.

«Галатасарай» заинтересован в том, чтобы привезти звездного футболиста в Стамбул. Однако существует проблема, которая даже серьезнее суммы трансфера — это требования Бруну по зарплате.

«Манчестер Юнайтед» просит 50 миллионов евро

По словам Сулеймана Родопа, «Манчестер Юнайтед» может быть готов продать Фернандеша за 50 миллионов евро — примерно 42–43 миллиона фунтов.

Журналист сообщил, что переговоры могут вестись именно вокруг этой суммы. Однако пока ни английский клуб, ни представители футболиста не подтвердили начало официальных переговоров о продаже Бруну. По этой причине данное сообщение следует воспринимать как слух на трансферном рынке.

Стало известно главное препятствие для «Галатасарая»

Турецкий гранд рассматривает Бруну в качестве нового атакующего полузащитника. Но, согласно источнику, португальский футболист требует около 20 миллионов евро чистой зарплаты в год.

Эта сумма значительно превышает запланированный зарплатный бюджет «Галатасарая». В предыдущих сообщениях говорилось, что стамбульский клуб готов предложить футболисту около 10 миллионов евро в год. Поэтому финансовая разница между сторонами является главным препятствием для сделки.

Хочет ли уйти сам Бруну?

Действующий контракт Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2027 года. У клуба также есть возможность продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что футболист намерен остаться на «Олд Траффорд» и продолжать вести команду в качестве капитана. Руководство «Манчестер Юнайтед» также открыто заявляло о желании сохранить его. Поэтому информация о цене в 42 миллиона фунтов пока не полностью соответствует официальной позиции клуба.

Для крупного трансфера нужны две договоренности

Чтобы заполучить Бруну Фернандеша, «Галатасараю» сначала необходимо договориться с «Манчестер Юнайтед» о сумме трансфера. Затем нужно будет убедить футболиста значительно снизить свои зарплатные требования.

На данный момент это потенциально возможный, но финансово крайне сложный вариант трансфера. Официального предложения или соглашения нет — на трансферном рынке пока много разговоров, но нет подписей.

Теперь главный вопрос: действительно ли «Манчестер Юнайтед» отпустит своего капитана за 42 миллиона фунтов, или это сообщение — очередной сигнал, распространенный «Галатасараем» перед переговорами?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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