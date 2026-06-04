Ливерпуль и Манчестер Сити близки к подписанию таланта из Германии

Два гиганта английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — вышли в явные лидеры в борьбе за молодую звезду «Герты» Кеннета Айххорна. После того как ведущие клубы Бундеслиги «Бавария» и дортмундская «Боруссия» решили прекратить переговоры по 16-летнему полузащитнику, у английских клубов появился отличный шанс. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По имеющимся данным, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль был горячим сторонником этого трансфера и поддерживал регулярную связь с представителями футболиста. Однако руководству мюнхенского клуба не удалось прийти к окончательному соглашению. Руководство «Баварии» предпочло сосредоточиться на воспитанниках собственной академии, вместо того чтобы тратить крупные суммы.

Главным препятствием на пути трансфера стали финансовые требования агентов игрока. По сообщениям, сумма требуемых агентами «подъемных» (хандгелд) превысила 10 миллионов евро, что даже больше суммы трансфера, причитающейся «Герте». Дортмундская «Боруссия» также вышла из гонки, посчитав общий пакет слишком дорогим именно по этой причине.

В контракте Кеннета Айххорна есть пункт о выкупе в размере 12 миллионов евро, срок действия которого истекает в июне. Пока немецкие клубы отступили, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» выразили готовность потратить до 20 миллионов евро на этот талант. Хотя из-за правил Брексит футболист не сможет играть в Англии до достижения 18 лет, клубы рассматривают вариант с его покупкой сейчас и последующей арендой.