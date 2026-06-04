Вирджил ван Дейк выразил удивление решением руководства «Ливерпуля»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил удивление неожиданным решением руководства клуба отправить в отставку главного тренера Арне Слота после неудачного сезона. По словам опытного защитника, руководство не проконсультировалось с ним перед расставанием с нидерландским специалистом. Футболист признался, что узнал об этой новости в субботу из СМИ. Об этом сообщает Goal.com .

После поражения сборной Нидерландов в товарищеском матче против Алжира со счетом 0:1 ван Дейк в интервью изданию НОС прокомментировал уход своего соотечественника. «Я приземлился в Амстердаме в субботу днем, и эта новость уже распространилась. После этого состоялись разговоры, но решение уже было принято», — сказал защитник.

Прошлый сезон выдался крайне тяжелым для «Ливерпуля». Несмотря на то, что команда потратила рекордные 446 миллионов фунтов в летнее трансферное окно на таких звезд, как Александр Исак, в английской Премьер-лиге она заняла лишь пятое место. Кроме того, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «ПСЖ». Ситуацию также осложнили внутренние разногласия, связанные с Мохамедом Салахом.

«Они не спрашивают моего мнения или совета», — подчеркнул ван Дейк, говоря о процессе принятия решений руководством. Тем не менее он выразил благодарность уходящему тренерскому штабу: «Я поговорил с Арне и Сипке. Я благодарен им за все, что они сделали не только для меня, но и для клуба. Желаю им только успехов».

Сейчас ван Дейк полностью сосредоточен на сборной, однако поражение от Алжира его расстроило. «В первом тайме мы должны были вести в счете как минимум 2:0. Нам не хватает точности в атаке. Чтобы быть готовыми к чемпионату мира, нам нужно многое улучшить», — добавил звезда «Ливерпуля».