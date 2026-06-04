Путь Абдукодира Хусанова — большой пример для Центральной Азии

Технический директор академии «Барселоны» в городе Манас (Кыргызстан) и бывший футболист сборной Андорры Алекс Рока поделился теплыми и аналитическими мыслями об узбекском защитнике Абдукодире Хусанове. В интервью изданию Эурасиа Футбалл он рассказал о потенциале Хусанова, его прогрессе в «Манчестер Сити» и перспективах выхода на еще более высокий уровень в будущем.

В ходе беседы у Роки спросили о вероятности перехода Абдукодира Хусанова в «Барселону» после работы с Хосепом Гвардиолой. Отвечая на этот вопрос, специалист, работавший в системе «Барселоны», прежде всего отдельно остановился на роли Пепа Гвардиолы в футболе.

По его словам, Хосеп Гвардиола является одним из тренеров, изменивших современный футбол. Он вывел понимание игры в «Барселоне» на совершенно новый уровень, а затем продолжил внедрять эту философию и в других клубах.

«Для меня Хосеп Гвардиола — тренер, изменивший футбол. Он трансформировал понимание игры в «Барселоне», а затем продолжил это дело в других клубах. Его команды играют в футбол на самом высоком уровне», — сказал Рока.

По мнению специалиста, у Абдукодира Хусанова есть ряд важных качеств, необходимых для футбола такого высокого уровня. Он силен, быстр, умеет правильно двигаться в свободных зонах и способен играть под давлением.

«У Хусанова есть важные и необходимые качества для такого футбола. Он силен, быстр, хорошо двигается в свободных зонах и умеет играть под давлением. Для современного центрального защитника это очень важно», — подчеркнул он.

Эта оценка является большим признанием для Абдукодира Хусанова. Ведь в современном футболе центральный защитник — это не просто игрок, отбирающий мяч или останавливающий нападающего соперника. Он должен начинать игру, отдавать первый пас, принимать правильные решения под прессингом и понимать общую структуру команды.

Рока также особо отметил, что конкуренция в «Манчестер Сити» очень высока. По его мнению, этот клуб является одной из лучших команд мира, и требования там непростые. Каждый футболист постоянно находится в условиях высоких скоростей, большого давления и жесткой конкуренции.

«Однако «Манчестер Сити» — один из лучших клубов мира. Там очень высокая конкуренция, огромные скорости и чрезвычайно жесткие требования. Футболисту нужны время, адаптация и психологическая устойчивость. У него есть необходимые качества. Теперь главный вопрос — как он пройдет этот процесс», — сказал специалист.

Это мнение очень важно. У Хусанова есть природные данные, но для успеха в большом клубе одного таланта недостаточно. Нужны адаптация, ментальная устойчивость, тактическая грамотность и готовность доказывать свой уровень каждый день. В «Сити» не работает принцип «один раз хорошо сыграл» — здесь каждый день экзамен.

В беседе также упоминался карьерный путь Абдукодира Хусанова. Говорилось о том, что его путь в Узбекистане был непростым: он не смог сразу закрепиться в основном составе, столкнулся с проблемами со здоровьем, но затем прошел через Беларусь, Францию и добрался до Англии.

Рока оценил это как большой пример для всего региона. По его мнению, если футболист из Узбекистана смог пройти такой путь, значит, двери могут открыться и для других талантов из Центральной Азии.

«Да, и это хороший пример для всего региона. Если футболист из Узбекистана прошел такой путь, значит, и другие могут получить шанс. Возможно, скауты начнут уделять еще больше внимания Центральной Азии», — сказал он.

Эти слова имеют особое значение для узбекского футбола. Ведь путь Хусанова — это не просто личный успех одного игрока. Это означает рост доверия к талантам региона, привлечение внимания скаутов к Центральной Азии и появление новых возможностей для узбекских футболистов.

Однако Рока не упустил из виду еще один важный аспект. По его словам, на высоком уровне недостаточно быть просто быстрым и сильным. В большом футболе решающее значение имеют понимание игры, чтение ситуаций и принятие правильных решений под давлением.

«На таком уровне недостаточно быть просто сильным и быстрым. Нужно также понимать игру, читать ситуации и принимать правильные решения под давлением», — сказал Рока.

Специалист также объяснил, что роль центрального защитника в системе Гвардиолы совершенно иная. В футболе Пепа защитник — это не просто игрок, отбирающий мяч у соперника. Он должен начинать атаки, участвовать в выходе из-под прессинга и полностью чувствовать структуру команды.

«В системе Гвардиолы центральный защитник — это не просто игрок, отбирающий мяч. Он начинает атаки, действует под прессингом и хорошо понимает структуру команды. Если Хусанов сможет еще больше развить эти качества, он станет еще более сильным футболистом», — добавил он.

Это четкое направление для Абдукодира. Его физическая сила и скорость уже получили признание. Теперь главная точка роста заключается в тактической зрелости, чтении игры, принятии решений с мячом и спокойных действиях под давлением.

Рока также подтвердил, что такой футболист, как Хусанов, может быть полезен для философии «Барселоны» и Гвардиолы. По его мнению, в футболе Пепа крайне важны понимание игры, скорость принятия решений, обращение с мячом, положение тела и контроль свободных зон на поле.

«Если футболист прогрессирует в этих аспектах, он станет еще сильнее. У Хусанова есть хорошая база для этого. Остальное зависит от труда, времени и адаптации», — сказал специалист.

Напомним, что в завершившемся сезоне Абдукодир Хусанов стал одной из ключевых фигур в «Манчестер Сити». Узбекский легионер начинал сезон в статусе запасного игрока и сначала действовал на позиции правого защитника. Позже он вернулся на свою основную позицию — центрального защитника, уверенно руководя оборонительной линией «Сити».

Приняв участие в 37 матчах во всех турнирах, Хусанов по ходу сезона завоевал Кубок Английской лиги и Кубок Англии. Этот результат стал одним из его первых крупных успехов в Европе и занял особое место в истории узбекского футбола.

Путь Абдукодира Хусанова действительно превращается в большую историю. Он вышел из Узбекистана, преодолел трудности, закалялся в различных чемпионатах и наконец добрался до одного из сильнейших клубов мира. Теперь он становится важной фигурой не только для своей карьеры, но и для имиджа всего футбола Центральной Азии.

Мнения Роки ясно показывают одно: у Хусанова есть необходимая база для большого футбола. Но чтобы вывести эту базу на звездный уровень, нужны труд, время, терпение и адаптация к требованиям Гвардиолы. Если он правильно пройдет этот процесс, в узбекском футболе может быть написана еще более великая история.