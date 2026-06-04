Матчи сборной Узбекистана будут транслироваться в школах

Долгожданная и по-настоящему праздничная новость для футбольных болельщиков нашей страны и преданных фанатов национальной сборной! В преддверии старта чемпионата мира по футболу, который пройдет на зеленых полях в июне и июле текущего года, в республике запущена масштабная инициатива по поддержке наших футболистов, защищающих честь Родины. На базе общеобразовательных школ страны организуется специальный проект «Зона болельщиков».

В рамках данного проекта в общей сложности 220 школ превратятся в уникальные центры прямых трансляций для любителей футбола.

Охват всех районов и городов

Эта замечательная инициатива охватит все 208 районов и городов Узбекистана, не оставив в стороне даже отдаленные регионы. В указанных учебных заведениях созданы все необходимые организационные и технические условия для качественного просмотра матчей.

Самое примечательное, что в этих «фан-зонах» школьники, их родители, активисты махаллей и все неравнодушные соотечественники смогут собраться у больших экранов, чтобы в прямом эфире наблюдать за историческими матчами национальной команды и активно поддерживать наших любимых футболистов.

Расписание матчей сборной на групповом этапе

Матчи с участием наших представителей в рамках группового этапа чемпионата мира начнутся в следующие даты и время (по ташкентскому времени). Сохраните это расписание и вместе ведите нашу любимую команду вперед:

Узбекистан — Колумбия Дата и время: 18 июня, 07:00 утра

Узбекистан — Португалия Дата и время: 23 июня, 22:00 вечера

Узбекистан — Конго Дата и время: 28 июня, 04:30 утра



Лозунг от редакции: Желаем нашим парням, делающим исторический шаг на пути к мундиалю, огромных побед в этих ответственных матчах! Пусть каждый дом, каждая махалля и каждая школа станут свидетелями грядущих триумфов. Мы верим в вас, парни!

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