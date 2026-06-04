«Хусанов может стать игроком в стиле „Барселоны“» — Алекс Рока

Технический директор академии клуба «Барселона» в Кыргызстане Алекс Рока в интервью изданию Эурасиа Футбалл высказался о карьере защитника сборной Узбекистана Абдукодир Хусанова.

— Вы работали в системе «Барселоны». Как вы думаете, может ли Абдукодир Хусанов, выступающий под руководством Гвардиолы, в будущем перейти в «Барселону»?

— Для меня Гвардиола — тренер, изменивший футбол. Во время работы в «Барселоне» он изменил наше представление об игре, а затем продолжил развивать этот стиль в других клубах. Его команды играют на высочайшем уровне.

У Хусанова есть важные качества, соответствующие этому стилю. Он силен, быстр, эффективно действует на поле и умеет играть под давлением. Это крайне важный фактор для современного центрального защитника.

«Манчестер Сити» считается одним из сильнейших клубов мира. Там высокая конкуренция, быстрый футбол и большие требования. Игроку необходимо адаптироваться, нужно время и ментальное развитие. У него есть этот потенциал. Теперь важно, как он пройдет через этот процесс.

— Путь Хусанова из Узбекистана в Англию был непростым. Он не смог сразу проявить себя, были и проблемы со здоровьем. Затем чемпионаты Беларуси и Франции, и вот он достиг уровня «Манчестер Сити». Это большая история. Разве не так?

— Да, путь Хусанова является примером для всего региона. Если узбекский футболист смог пройти через такие этапы, значит, возможности есть и у других. Возможно, теперь скауты будут уделять больше внимания Центральной Азии.

Однако на таком уровне недостаточно быть просто сильным и быстрым. Очень важно понимание игры, чтение ситуации и принятие решений под давлением.

В системе Гвардиолы центральный защитник — это не просто игрок, отбирающий мяч. Он начинает атаки, действует при прессинге и помогает строить командную игру. Если Хусанов разовьет эти аспекты, он станет еще сильнее.

— Значит, такой игрок подходит философии «Барселоны»?

— Да. В футболе Гвардиолы большое значение имеют понимание игры, быстрота принятия решений, работа с мячом, позиция тела и контроль пространства. Если футболист разовьет эти навыки, он сможет выйти на более высокий уровень. У Хусанова есть база для этого, остальное зависит от работы, времени и адаптации.