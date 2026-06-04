Дмитрий Сычёв заявил, что сборная Узбекистана может выйти в плей-офф

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Дмитрий Сычёв заявил, что сборная Узбекистана может выйти в плей-офф
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До старта престижного чемпионата мира по футболу, который примут зелёные поля Северной Америки, остались считанные дни. Возможности национальной сборной Узбекистана, впервые в истории участвующей в этом глобальном спортивном празднике, широко обсуждаются на международной арене. В частности, известный российский футбольный эксперт Дмитрий Сычёв высказался о перспективах наших соотечественников на предстоящем мундиале, выразив обнадеживающие мысли для узбекских болельщиков.

Опытный специалист высоко оценил потенциал нашей сборной и её возможности на групповом этапе, выразив уверенность в выходе команды в следующий раунд.

«Наши представители будут бороться за путёвку в плей-офф до конца»

В эксклюзивном интервью популярному изданию «Метаратингс» Дмитрий Сычёв остановился на целях главной команды Узбекистана и её месте в турнирной таблице:

«На мой взгляд, на предстоящем чемпионате мира возможен любой неожиданный результат. Представители Узбекистана приложат все силы, чтобы завоевать путёвку в плей-офф. Возможно, им не удастся занять первое место в группе, но неизбежна упорная борьба за вторую или третью строчку», — подчеркнул российский эксперт.

Кроме того, по мнению эксперта, результат матча против прямого конкурента в квартете, где оказались наши представители, сыграет ключевую и решающую роль в определении дальнейшей судьбы нашей сборной на турнире.

Исторический старт за океаном и боевые соперники

Напомним, что самый крупный праздник мирового футбола, которого долго ждали, пройдёт на стадионах США, Канады и Мексики. Матч открытия турнира 11 июня между сборными Мексики и ЮАР (Южно-Африканской Республики) начнётся с напряжённого противостояния.

На этом историческом турнире наша национальная сборная, защищающая честь Отечества, померится силами со следующими соперниками, не уступающими в мастерстве:

  • ДР Конго — команда, отличающаяся физической мощью и непредсказуемыми действиями;

  • Колумбия — технически сильный и быстрый представитель Южной Америки;

  • Португалия — самый опасный гранд Европы, собравший звёзд мирового футбола.

Соперники нашей сборной по группе

Значимость матчей

ДР Конго

Самое важное и решающее столкновение на пути в плей-офф

Колумбия и Португалия

Возможность продемонстрировать мастерство мирового уровня

Естественно, такие позитивные прогнозы международных экспертов придадут нашим парням дополнительные силы и уверенность. За ответственностью чемпионата мира стоят мечты и молитвы всего узбекского народа!

Желаем удачи: Пусть нашим футболистам, готовым высоко поднять флаг нашей страны за океаном, сопутствует огромная победа. Мы верим в вас и будем поддерживать до конца!

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Дмитрий СичёвУзбекистанСШАКанадаМексика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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