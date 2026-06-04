Дмитрий Сычёв заявил, что сборная Узбекистана может выйти в плей-офф
До старта престижного чемпионата мира по футболу, который примут зелёные поля Северной Америки, остались считанные дни. Возможности национальной сборной Узбекистана, впервые в истории участвующей в этом глобальном спортивном празднике, широко обсуждаются на международной арене. В частности, известный российский футбольный эксперт Дмитрий Сычёв высказался о перспективах наших соотечественников на предстоящем мундиале, выразив обнадеживающие мысли для узбекских болельщиков.
Опытный специалист высоко оценил потенциал нашей сборной и её возможности на групповом этапе, выразив уверенность в выходе команды в следующий раунд.
«Наши представители будут бороться за путёвку в плей-офф до конца»
В эксклюзивном интервью популярному изданию «Метаратингс» Дмитрий Сычёв остановился на целях главной команды Узбекистана и её месте в турнирной таблице:
«На мой взгляд, на предстоящем чемпионате мира возможен любой неожиданный результат. Представители Узбекистана приложат все силы, чтобы завоевать путёвку в плей-офф. Возможно, им не удастся занять первое место в группе, но неизбежна упорная борьба за вторую или третью строчку», — подчеркнул российский эксперт.
Кроме того, по мнению эксперта, результат матча против прямого конкурента в квартете, где оказались наши представители, сыграет ключевую и решающую роль в определении дальнейшей судьбы нашей сборной на турнире.
Исторический старт за океаном и боевые соперники
Напомним, что самый крупный праздник мирового футбола, которого долго ждали, пройдёт на стадионах США, Канады и Мексики. Матч открытия турнира 11 июня между сборными Мексики и ЮАР (Южно-Африканской Республики) начнётся с напряжённого противостояния.
На этом историческом турнире наша национальная сборная, защищающая честь Отечества, померится силами со следующими соперниками, не уступающими в мастерстве:
ДР Конго — команда, отличающаяся физической мощью и непредсказуемыми действиями;
Колумбия — технически сильный и быстрый представитель Южной Америки;
Португалия — самый опасный гранд Европы, собравший звёзд мирового футбола.
Соперники нашей сборной по группе
Значимость матчей
ДР Конго
Самое важное и решающее столкновение на пути в плей-офф
Колумбия и Португалия
Возможность продемонстрировать мастерство мирового уровня
Естественно, такие позитивные прогнозы международных экспертов придадут нашим парням дополнительные силы и уверенность. За ответственностью чемпионата мира стоят мечты и молитвы всего узбекского народа!
Желаем удачи: Пусть нашим футболистам, готовым высоко поднять флаг нашей страны за океаном, сопутствует огромная победа. Мы верим в вас и будем поддерживать до конца!
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