Бернарду Силва близок к подписанию контракта с «Барселоной»

·683·Спорт
Бернарду Силва близок к подписанию контракта с «Барселоной»
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Один из самых ожидаемых и громких трансферов года в европейском футболе вступает в решающую стадию. Португальский полузащитник Бернарду Силва, поставивший точку в своей многолетней успешной карьере в английском «Манчестер Сити», находится на пороге перехода в клуб своей мечты — каталонскую «Барселону». Согласно последним данным авторитетного испанского издания АС, официальное объявление о крупной сделке может состояться всего через несколько дней.

Причина задержки заключается в том, что главный тренер каталонского гранда Ханс-Дитер Флик проводит «чистку» состава, чтобы идеально вписать португальского плеймейкера в тактическую схему.

Освобождение места в составе: кто покинет команду?

Руководство «сине-гранатовых» и тренерский штаб вынуждены расстаться с двумя футболистами, чтобы освободить место в центре поля для новой звезды и сохранить финансовую стабильность:

  • Марк Касадо выставлен на продажу: Каталонцы намерены продать талантливого полузащитника Марка Касадо в другой клуб. Сам футболист полностью согласен на смену команды, чтобы получить больше игровой практики и стать ключевой фигурой на поле.

  • Руни Барджи будет отдан в аренду: Рассматривается вопрос об аренде перспективного и быстрого вингера Руни Барджи. К услугам игрока проявляют серьезный интерес несколько европейских клубов, однако руководство «Барселоны» не хочет полностью терять контроль над футболистом, возлагая на него большие надежды в будущем.

Жертва ради мечты: Бернарду согласен на снижение зарплаты

Самая приятная и примечательная деталь для болельщиков заключается в том, что Бернарду Силва согласен на любые условия ради выступления в форме каталонского клуба. Ожидается, что 27-летний футболист двухлетний трудовой договор подпишет.

Срок контракта

Приоритет футболиста

Требование Ла Лиги

2 года (до 2028 года)

Играть только за «Барселону»

Правила финансового фейр-плей

Что наиболее важно, португальская звезда добровольно согласилась на значительное снижение зарплаты, чтобы трансфер полностью соответствовал строгим финансовым ограничениям и регламенту испанской Ла Лиги. Это свидетельствует о высочайшем желании игрока оказаться на «Камп Ноу».

Цитата редакции: Приход такого интеллектуально сильного футболиста, как Бернарду Силва, несомненно, выведет атакующий потенциал команды Ханса-Дитера Флика на новый уровень. До осуществления мечты остались считанные дни!

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Бернарду СилваБарселонаМанчестер СитиХанс-Дитер ФликМарк Касадо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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