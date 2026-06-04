«Атлетико Мадрид» хочет заполучить полузащитника «Манчестер Сити»

Мадридский «Атлетико Мадрид» проявляет неожиданный интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерсу. Диего Симеоне считает нидерландского футболиста недостающим звеном в центре своей команды. Несмотря на яркое начало карьеры в Англии, бывший звезда «Милана» столкнулся с проблемами стабильности и теперь, как ожидается, перейдет в Ла Лигу в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Симеоне намерен обновить линию полузащиты и видит в Рейндерсе идеального кандидата, способного добавить энергии и технического мастерства составу «матрасников». Член сборной Нидерландов, приехавший на «Этихад» с большими надеждами, может покинуть клуб, если этим летом поступит достойное предложение. По сообщениям, мадридский гранд готовит официальное предложение в размере около 65 миллионов евро, чтобы проверить решимость руководства «Манчестер Сити».

Симеоне уверен, что тактический интеллект Рейндерса и опыт выступления в топ-лигах Европы позволят ему быстро адаптироваться к требовательной атмосфере на стадионе «Метрополитано». «Манчестер Сити» же готов продать игрока при условии получения значительной прибыли от первоначальных инвестиций. Несмотря на героические выступления в начале сезона, игровое время 27-летнего футболиста под руководством Пепа Гвардиолы значительно сократилось.

Рейндерс оставался в запасе в 9 из последних 14 матчей Английской Премьер-лиги и даже не выходил на поле в финалах внутренних кубков. Такая ситуация сделала его одним из главных кандидатов на трансферном рынке. «Манчестер Сити» может направить средства от его продажи на усиление других частей состава, в частности, на приобретение таких целей, как Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест».

«Атлетико Мадрид» придется конкурировать в этой гонке с итальянскими клубами. Успешные выступления футболиста на «Сан-Сиро» не забыты, и такие гранды, как «Ювентус», внимательно следят за его ситуацией в Манчестере. Однако интерес самого футболиста к идее выступать в Ла Лиге и работать под руководством Симеоне повышает шансы «Атлетико».