Бавария хочет сохранить свой талант: новый план для Ибрагимовича

·91·Спорт
Бавария хочет сохранить свой талант: новый план для Ибрагимовича

Мюнхенская «Бавария» приняла окончательное решение по поводу своего молодого таланта Арийона Ибрагимовича. По данным Sky, рекордсмен Германии не намерен снова отдавать футболиста в аренду и хочет оставить его в составе основной команды. Руководство клуба довольно прогрессом игрока сборной Германии У21 в прошлом сезоне в составе «Хайденхайма» и планирует отвести ему важную роль в новом сезоне. Об этом сообщает Goal.com .

Функционеры клуба видят Ибрагимовича на позиции, схожей с той, которую выполнял Рафаэл Геррейру. Напомним, что Геррейру, несмотря на травмы, провел в прошлом сезоне 29 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Поскольку Ибрагимович также способен играть на обоих флангах атаки, ожидается, что он получит достаточную игровую практику благодаря ротации.

В настоящее время все решения зависят от самого футболиста: он может продлить контракт, рассчитанный до 2027 года, и остаться в команде, либо попросить о трансфере. Если он решит уйти, «Бавария» готова продать его с правом обратного выкупа. Если трансфер Исмаэля Саибари из ПСВ Эйндховен запланирован на усиление центральной линии, то срыв перехода Энтони Гордона увеличивает шансы Ибрагимовича.

К талантливому футболисту проявляют интерес клубы английской Премьер-лиги, в частности, «Астон Вилла», «Брайтон», «Брентфорд», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Также пытаются заполучить его команды Бундеслиги «Хоффенхайм» и «Штутгарт». В прошлом сезоне Ибрагимович провел 34 матча за «Хайденхайм» и внес большой вклад в сохранение командой прописки в лиге.

БаварияТрансферыАрийон ИбрагимовичБундеслигаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...Вчера, 16:35Перес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеПерес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеВчера, 16:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»