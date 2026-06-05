Бавария хочет сохранить свой талант: новый план для Ибрагимовича

Мюнхенская «Бавария» приняла окончательное решение по поводу своего молодого таланта Арийона Ибрагимовича. По данным Sky, рекордсмен Германии не намерен снова отдавать футболиста в аренду и хочет оставить его в составе основной команды. Руководство клуба довольно прогрессом игрока сборной Германии У21 в прошлом сезоне в составе «Хайденхайма» и планирует отвести ему важную роль в новом сезоне. Об этом сообщает Goal.com .

Функционеры клуба видят Ибрагимовича на позиции, схожей с той, которую выполнял Рафаэл Геррейру. Напомним, что Геррейру, несмотря на травмы, провел в прошлом сезоне 29 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Поскольку Ибрагимович также способен играть на обоих флангах атаки, ожидается, что он получит достаточную игровую практику благодаря ротации.

В настоящее время все решения зависят от самого футболиста: он может продлить контракт, рассчитанный до 2027 года, и остаться в команде, либо попросить о трансфере. Если он решит уйти, «Бавария» готова продать его с правом обратного выкупа. Если трансфер Исмаэля Саибари из ПСВ Эйндховен запланирован на усиление центральной линии, то срыв перехода Энтони Гордона увеличивает шансы Ибрагимовича.

К талантливому футболисту проявляют интерес клубы английской Премьер-лиги, в частности, «Астон Вилла», «Брайтон», «Брентфорд», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Также пытаются заполучить его команды Бундеслиги «Хоффенхайм» и «Штутгарт». В прошлом сезоне Ибрагимович провел 34 матча за «Хайденхайм» и внес большой вклад в сохранение командой прописки в лиге.