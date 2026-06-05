«Навбахор» и «Аякс» подписали историческое соглашение о сотрудничестве

·51·Спорт
«Навбахор» и «Аякс» подписали историческое соглашение о сотрудничестве

В узбекском футболе, особенно в жизни наманганского клуба «Навбахор», произошло историческое событие, которое долгие годы будет на слуху и крайне приятно местным болельщикам. Представители «Лочинлар» запустили масштабный международный проект сотрудничества с легендарным нидерландским клубом «Аякс», который не имеет себе равных в поиске талантов и создании мощной академической системы.

Согласно этому стратегическому соглашению, амстердамский гранд окажет всестороннюю помощь в развитии футбольной академии «Навбахора» в соответствии с современными требованиями, адаптации ее деятельности к международным стандартам. Самое главное, процесс воспитания молодых футболистов в Намангане будет строиться на основе футбольной философии и проверенной специальной методологии всемирно известной школы «Аякса».

Высшая цель: создание сильнейшей академии в стране

Этот крупный проект и партнерское соглашение заложит фундамент для благородных целей команды «Навбахор» по созданию одной из самых современных, сильных и продуктивных футбольных академий не только в Ферганской долине, но и во всем Узбекистане.

«Навбахор» и «Аякс» подписали историческое соглашение о сотрудничестве

Вице-президент клуба Акрам Дедабаев, комментируя это историческое соглашение, оценил этот шаг как огромное достижение, открывающее новую эру не только для Намангана, но и для всего центральноазиатского футбола:

«Для нашего клуба и миллионов наших болельщиков подписание такого контракта с легендой мирового футбола «Аяксом» — огромная честь и гордость. Знаменитая методология амстердамцев, доказавшая свою эффективность на протяжении десятилетий, и их высокое внимание к выводу спорта в Узбекистане на новый уровень открывают перед нами беспрецедентные возможности».

Глобальная сеть: наманганский клуб на карте мира

Футбольный директор «Аякса» Марейн Бёйкер также остановился на этом проекте, подчеркнув, что партнерство с узбекским клубом станет важным и стратегическим шагом в дальнейшем расширении влияния и авторитета представителей Амстердама на международной арене.

Примечательно, что в рамках этого сотрудничества «Аякс» официально добавил представителя Узбекистана в свою престижную международную сеть клубов. В таблице ниже вы можете увидеть, с какими сильными системами из каких стран команда «Навбахор» объединилась в единую глобальную сеть:

Основные страны-участницы сети

Основное направление сотрудничества

Испания, Италия, Австрия, Греция

Интеграция европейского опыта

Япония, ОАЭ, Узбекистан («Навбахор»)

Поиск талантов на азиатском континенте

Мексика

Обмен опытом с футболом за океаном

Взгляд изнутри: «В то время как академии „Пахтакора“ и „Насафа“ лидируют в стране, выход „Навбахора“ на сотрудничество с „Аяксом“ становится настоящим праздником для наманганских болельщиков. Если дух школы Кройфа проникнет в Наманган, то несомненно, что в ближайшие годы новые звезды для наших сборных вырастут именно в этом оазисе».

Следите за самыми свежими новостями из жизни наманганских „Лочинлар“, дневником местного футбола и самыми громкими международными проектами сотрудничества всегда вместе с нами на страницах Замин!

НавбахорАяксНаманганУзбекистанАкрам Дедабаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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