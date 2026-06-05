Сколько заработают клубы Суперлиги на чемпионате мира?

До старта чемпионата мира 2026 года, который пройдет на зеленых полях США, Канады и Мексики, остаются считанные дни, и внимание общественности приковано не только к спортивной, но и к финансовой привлекательности турнира. Стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) выделила беспрецедентно огромный бюджет и призовые фонды для нынешнего мундиаля.

Самое приятное, что согласно специальной программе, разработанной ФИФА, клубам, за которые выступают футболисты, участвующие в чемпионате мира, также будут выплачены значительные компенсационные суммы. Согласно официальным данным, за каждый день нахождения игрока на турнире его клубу будет перечислено по 11 тысяч долларов наличными. Благодаря представителям национальной сборной Узбекистана, впервые отправляющейся за океан, местные клубы Суперлиги также становятся участниками этого крупного финансового пирога.

«Пахтакор» — абсолютный лидер по бонусам от ФИФА

Недавно был опубликован окончательный официальный список из 26 футболистов национальной сборной для участия в чемпионате мира. Если внимательно проанализировать этот список, можно увидеть, что ровно 15 из них выступают во внутреннем чемпионате — в клубах Суперлиги.

Среди местных команд больше всего игроков в главную команду делегировал ташкентский «Пахтакор». Из лагеря «львов» на мундиаль отправляются сразу 5 мастеров кожаного мяча. Примечательно, что четверо из них защищают честь сборной Узбекистана, а один — сборной Ирака:

Ходжиакбар Алижанов

Шерзод Насруллаев

Акмаль Мозговой

Достон Хамдамов

Заид Тахсин (представитель национальной сборной Ирака)

Если учесть, что матчи группового этапа турнира пройдут с 11 по 27 июня текущего года то в течение этого 17-дневного официального периода клуб «Пахтакор» наличными получит от ФИФА примерно 1 миллион 485 тысяч долларов в виде колоссального дохода.

Гарантированные вероятные доходы остальных наших команд

Другие представители Суперлиги и Про-лиги, предоставившие игроков в сборную, также получат существенную финансовую поддержку уже на групповом этапе. Эти средства станут отличным источником для улучшения инфраструктуры клубов и новых трансферов:

№ Количество вызванных в сборную футболистов Название клуба Гарантированная сумма только за групповой этап 1 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ 3 футболиста «Нефтчи» (Фергана) 💰 891 000 $ 2 🏃‍♂️🏃‍♂️ 2 футболиста «Насаф» (Карши) 💰 594 000 $ 3 🏃‍♂️🏃‍♂️ 2 футболиста «Динамо» (Самарканд) 💰 594 000 $ 4 🏃‍♂️ 1 футболист «Навбахор» (Наманган) 💰 297 000 $ 5 🏃‍♂️ 1 футболист «Бухара» (Бухара) 💰 297 000 $ 6 🏃‍♂️ 1 футболист «Сурхан» (Термез) 💰 297 000 $

Стадия плей-офф — удвоение доходов

Рассчитанные выше миллионные суммы — это еще не предел. Если подопечные Фабио Каннаваро или сборная Ирака успешно преодолеют групповой этап и выйдут в плей-офф (1/8 финала и далее), дни участия футболистов в турнире увеличатся. Это, в свою очередь, обеспечит еще более значительный геометрический рост указанных денежных сумм.

Комментарий Замин: Чемпионат мира 2026 года становится для узбекского футбола не только исторической спортивной вершиной, но и крайне доходным бизнес-проектом, который существенно обогатит бюджеты наших национальных клубов. Эти миллионные инвестиции от ФИФА — уникальная возможность для развития академий наших клубов и укрепления фундамента узбекского футбола. Желаем нашей сборной подольше задержаться на полях США и одержать как можно больше побед!

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