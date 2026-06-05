Деклан Райс поднялся до уровня Стивена Джеррарда и Брайана Робсона

·47·Спорт
Деклан Райс поднялся до уровня Стивена Джеррарда и Брайана Робсона

По мнению бывшего полузащитника сборной Англии Питера Рида, Деклан Райс вошел в число лучших центральных игроков в истории футбола страны. Он отметил, что звезда «Арсенала» благодаря своему стилю игры и лидерским качествам поднялся на один уровень с такими легендами, как Стивен Джеррард и Брайан Робсон. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

27-летний Деклан Райс считается главным кандидатом на роль капитана сборной Англии в будущем. Хотя сейчас эту функцию выполняет нападающий «Баварии» Гарри Кейн, эксперты предполагают, что капитанская повязка вскоре перейдет именно к лидеру в центре поля.

Деклан Райс, перешедший в «Арсенал» за 105 миллионов фунтов стерлингов, сохраняет статус самого дорогого футболиста в истории Британии. По словам Питера Рида, на текущем трансферном рынке его стоимость превысила бы 150 миллионов фунтов. Он помогает своей команде достигать высоких результатов в таких крупных турнирах, как Английская Премьер-лига и Лига чемпионов.

«Брайан Робсон был игроком топ-уровня. Если я упоминаю имя Деклана Райса наряду с ним, это показывает, насколько высоко мое уважение к нему. Сейчас он один из самых совершенных полузащитников мира», — добавил Рид.

Ожидается, что Деклан Райс станет главной силой сборной Англии не только на клубном уровне, но и на чемпионате мира 2026 года. Его попадание в список претендентов на «Золотой мяч» также свидетельствует о высоких темпах роста футболиста.

АрсеналДеклан РайсАнглийская Премьер-лигаТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...Вчера, 16:35Перес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеПерес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла ОлисеВчера, 16:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»