Деклан Райс поднялся до уровня Стивена Джеррарда и Брайана Робсона

По мнению бывшего полузащитника сборной Англии Питера Рида, Деклан Райс вошел в число лучших центральных игроков в истории футбола страны. Он отметил, что звезда «Арсенала» благодаря своему стилю игры и лидерским качествам поднялся на один уровень с такими легендами, как Стивен Джеррард и Брайан Робсон. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

27-летний Деклан Райс считается главным кандидатом на роль капитана сборной Англии в будущем. Хотя сейчас эту функцию выполняет нападающий «Баварии» Гарри Кейн, эксперты предполагают, что капитанская повязка вскоре перейдет именно к лидеру в центре поля.

Деклан Райс, перешедший в «Арсенал» за 105 миллионов фунтов стерлингов, сохраняет статус самого дорогого футболиста в истории Британии. По словам Питера Рида, на текущем трансферном рынке его стоимость превысила бы 150 миллионов фунтов. Он помогает своей команде достигать высоких результатов в таких крупных турнирах, как Английская Премьер-лига и Лига чемпионов.

«Брайан Робсон был игроком топ-уровня. Если я упоминаю имя Деклана Райса наряду с ним, это показывает, насколько высоко мое уважение к нему. Сейчас он один из самых совершенных полузащитников мира», — добавил Рид.

Ожидается, что Деклан Райс станет главной силой сборной Англии не только на клубном уровне, но и на чемпионате мира 2026 года. Его попадание в список претендентов на «Золотой мяч» также свидетельствует о высоких темпах роста футболиста.