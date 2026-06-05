Матч всех звёзд MLS: Лионель Месси и Сон Хын Мин в стартовом составе

·134·Спорт
Матч всех звёзд MLS: Лионель Месси и Сон Хын Мин в стартовом составе

Объявлен стартовый состав на Матч всех звёзд MLS. По итогам голосования среди болельщиков, СМИ и футболистов, в команду помимо ожидаемых звёзд вошли и несколько неожиданных имён. Примечательно наличие в списке таких мировых звёзд, как Лионель Месси и Сон Хын Мин. Хотя Сон Хын Мин и не проводит свой лучший сезон, его популярность и мастерство обеспечили ему место в составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Одним из самых интересных аспектов состава стало включение таких игроков, как Ксавьер Гозо, Энтони Марканич и блестящий защитник клуба «Нэшвилл» Энди Нахар. Кроме того, Тим Рим получил вызов в команду звёзд спустя 15 лет. В линии полузащиты Себастьян Берхальтер остался практически в одиночестве, что вызывает различные вопросы относительно тактической схемы команды.

Эксперты, анализируя данный состав, высоко оценивают атакующий потенциал команды, но отмечают, что линия обороны может столкнуться с серьёзным испытанием в матче против звёзд Лиги МКс. В частности, Ксавьер Гозо своей стабильной игрой в MLS в этом году полностью заслужил это признание.

Ожидается, что противостояние между звёздами MLS и Лиги МКс, которое состоится в конце июля, станет настоящим праздником для болельщиков. Участие таких звёзд, как Лионель Месси и Жорди Альба, ещё больше повысит престиж матча. Пока главным вопросом остаётся то, насколько игроки запаса усилят состав и обеспечат командный баланс.

MLSЛионель МессиСон Хын МинФутболСША
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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