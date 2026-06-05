Лионель Месси и Англия: пришло ли время для исторического противостояния?

Сборная Англии никогда ранее не встречалась с Аргентиной под предводительством Лионеля Месси. Бывший нападающий Робби Фаулер в интервью изданию GOAL подчеркнул, что чемпионат мира 2026 года — идеальный шанс проверить свои силы против легендарного футболиста. По его мнению, команда под руководством Томаса Тухеля не должна бояться чемпионов 2022 года, а наоборот, с удовольствием принимать вызовы от таких соперников, как Криштиану Роналду и Португалия. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Легенда «Барселоны» Лионель Месси с 2005 года провел за сборную Аргентины 198 матчей и забил 116 голов. Однако встречи между южноамериканским грандом и европейским гигантом в последние годы случаются редко. Последний матч между Англией и Аргентиной состоялся в ноябре 2005 года, через несколько месяцев после дебюта Месси в составе «альбиселесте», но в той игре он не участвовал.

Сейчас Лионель Месси находится на пороге завершения своей рекордной международной карьеры. Это может стать последним шансом для Англии испытать себя против владельца магической «десятки», поднявшего Кубок мира в Катаре. По словам Фаулера, хотя Месси уже не на прежнем уровне, он навсегда останется одним из величайших игроков в истории футбола.

«Честно говоря, я бы хотел сыграть с ними сейчас, потому что Месси уже не тот, что в прошлые годы. Не поймите меня неправильно, он один из лучших всех времен, но сейчас самое удобное время, чтобы играть против него. Для Англии главное — независимо от соперника — пройти как можно дальше на турнире и показать нужный результат», — добавил Робби Фаулер.