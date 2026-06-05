«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...

·427·Спорт
«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить звезду «Реала»...

Пока трансферное окно в европейском футболе вот-вот откроется, между грандами Англии и Испании зреет крупная сделка. Опорный полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Чуамени может совершить резкий поворот в карьере, обменяв Ла Лигу на Английскую Премьер-лигу (АПЛ), считающуюся самым интенсивным чемпионатом мира.

Согласно последним данным журналистов авторитетного британского издания Те Тимес, клуб «Манчестер Юнайтед» уже давно проявляет серьезный интерес к услугам этого талантливого хавбека и начал активные действия по его трансферу.

Новая ось на «Олд Траффорд» и соглашение с Эдерсоном

«Красные дьяволы» поставили целью на следующий сезон кардинальное обновление центра поля и формирование надежной опорной зоны. Поэтому английский клуб находится на пороге подписания не только Чуамени, но и еще одного сильного исполнителя:

  • Трансфер Эдерсона решен: «Манчестер Юнайтед» практически полностью уладил вопрос перехода бразильского полузащитника Эдерсона, выступающего за клуб «Аталанта» из Бергамо.

  • План создания грозного дуэта: Если руководство манчестерского клуба успешно завершит трансфер Орельена Чуамени, в новом сезоне в АПЛ будет создана одна из сильнейших полузащитных связок.

Статистика и контракт Чуамени в Мадриде

Естественно, мадридский «Реал» не хочет так просто отпускать французского бриллианта, так как он является одной из ключевых фигур команды. В таблице ниже представлены текущие финансовые и спортивные показатели футболиста:

Тип показателя

Текущее состояние и цифры игрока

Всего матчей в сезоне

Во всех турнирах 49 матчей

Показатель результативности

В ворота соперников 2 гола и 2 голевые передачи

Срок действующего контракта

С «королевским клубом» До 2028 года рассчитан

Рыночная стоимость (Трансфермаркт)

Текущая актуальная оценка 75 миллионов евро

Относительно долгосрочный контракт и высокая оценка футболиста на портале Трансфермаркт указывают на то, что «Манчестер Юнайтед» потребуются очень большие финансовые затраты.

Анализ ситуации: Ни для кого не секрет, что конкуренция в составе «Реал Мадрид» крайне обострилась. Хотя Чуамени является важным игроком в Мадриде, привлекательность АПЛ и возможность стать абсолютным лидером в «Манчестер Юнайтед» могли заинтересовать французскую звезду. Если он вместе с Эдерсоном займет центр «МЮ», английский клуб наконец сможет положить конец своему кризису и вернуться в гонку за чемпионство. Скоро мы узнаем, чем закончится эта трансферная эпопея.

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Манчестер ЮнайтедРеалОрельен ЧуаameniЭдерсонАталанта
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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