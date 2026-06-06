Олимпийская сборная Узбекистана проиграла Японии в товарищеском матче

·62·Спорт
Олимпийская сборная Узбекистана проиграла Японии в товарищеском матче

Сборная Узбекистана (У-23) продолжает учебно-тренировочные сборы на зеленых полях Европы с целью тщательной подготовки к предстоящим крупным международным турнирам. В рамках этих сборов, организованных в Словении, подопечные Равшана Хайдарова вышли на поле в серьезном контрольном матче против молодежной сборной Японии — одного из наших континентальных соперников и извечных конкурентов.

В этой встрече, ставшей важным тактическим опытом для обеих команд, представители «Страны восходящего солнца» одержали минимальную победу.

Напряженная борьба на поле и тренерский опыт

В ходе матча главный тренер Равшан Хайдаров провел масштабные ротации, чтобы оценить состояние почти всех футболистов состава и опробовать новые тактические схемы. Наши представители действовали на поле с полной отдачей и оказали достойное сопротивление сопернику, однако единственный гол, забитый японцами, решил исход встречи.

Ниже представлен подробный отчет об этом международном контрольном матче и протокол игры нашей сборной:

Статус матча

Участники встречи и итоговый счет

Следующий соперник и дата

Международный товарищеский матч

Япония У-23 — Узбекистан У-23 1:0

США У-23 (8 июня)

Полный состав нашей сборной на матч

В этой игре наши представители выступили в следующем составе, в ходе матча был проведен ряд замен:

  • Вратарь: Самандар Муратбаев

  • Защитники: Саидхон Хамидов (Кувонч Хушвактов, 65), Дилшод Муртазоев, Гиёсжон Ризакулов, Равшан Хайруллаев (Аллоберган Каримов, 72).

  • Полузащитники: Асилбек Джумаев (Ойбек Урмонжонов, 72), Рузибой Файзуллаев (Диёр Абдуназаров, 65), Рустам Фомин (Фирдавс Абдурахмонов, 46), Нурлан Ибраимов (Мухаммадали Реимов, 72).

  • Нападающие: Амирбек Саидов (Азизбек Тулкинбеков, 46), Саидумархон Саиднуруллаев (Журабек Жураев, 81).

Впереди серьезное испытание против представителей заморского континента

Молодежная сборная Узбекистана, сделав правильные выводы из этого поражения, продолжит сбор в Словении в плотном графике. Нашим представителям не придется долго ждать — следующая тяжелая и интересная встреча состоится 8 июня . Наша команда под руководством Равшана Хайдарова на этот раз выйдет на зеленое поле против молодежной сборной США.

Комментарий Замин: Результат в товарищеских матчах никогда не выходит на первый план. Для Равшана Хайдарова сейчас важнее выявить слабые места команды и повысить физическую форму футболистов благодаря сбору в Словении. Минимальное поражение от такой сильной команды, как Япония, послужит полезным холодным душем перед будущими официальными турнирами. В матче против США 8 июня будем ждать от нашей молодежи более содержательной игры и красивой победы!

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УзбекистанЯпонияРавшан ХайдаровСловенияСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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