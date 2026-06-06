Участники чемпионата мира проверили силы в товарищеских матчах

·56·Спорт
Участники чемпионата мира проверили силы в товарищеских матчах

В рамках международного календаря ФИФА на футбольных полях мира прошли очередные напряженные и динамичные матчи. Сборные Саудовской Аравии, Парагвая, Канады и Гаити, серьезно и тщательно готовящиеся к предстоящему чемпионату мира, провели свои очередные контрольные встречи.

Эти контрольные игры подарили миллионам футбольных болельщиков ряд красивых голов, крупных побед и неожиданных волевых поворотов.

Крупные успехи грандов Азии и Южной Америки

В этот день товарищеских матчей сборные Саудовской Аравии и Парагвая порадовали своих болельщиков красивой и результативной игрой. Саудовцы, выступающие с нами на одном континенте, принимали сборную Пуэрто-Рико из Северной Америки и отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Талантливый представитель Южной Америки, сборная Парагвая, на своем поле устроила настоящий «танец» над Никарагуа, одержав крупную победу со счетом 4:0.

Ниже вы можете ознакомиться с полным протоколом этих международных контрольных встреч и авторами голов:

Участники матча

Итоговый счет

Авторы голов и минуты взятия ворот

Саудовская Аравия — Пуэрто-Рико

3:0

Мандаш (45+1), аль-Хамдан (51), ад-Давсари (88).

Парагвай — Никарагуа

4:0

Каку (17), Альмирон (42), Галарса (62), Майдана (67).

Канада — Ирландия

1:1

О'Брайен (23, автогол) — Огбене (60).

Гаити — Перу

1:2

Исидор (16) — Гарсес (81), Велес (84).

Бескомпромиссные баталии команд Северной Америки и из-за океана

В остальных матчах дня наблюдалась довольно острая и бескомпромиссная борьба. Сборная Канады, обладающая жесткой, как металл, обороной, принимала на своем поле европейского представителя — Ирландию. Хотя автогол ирландского защитника в начале встречи дал канадцам преимущество, во втором тайме гостям удалось восстановить равновесие, и матч завершился боевой ничьей 1:1.

Также сборная Гаити проверила свои силы против Перу на полях США. Гаитяне открыли счет и вышли вперед уже на 16-й минуте матча. Однако в концовке встречи перуанцы проявили настоящий характер и за три минуты забили два гола, вырвав победу со счетом 2:1.

Комментарий Замин: Такие контрольные встречи перед чемпионатом мира — отличная возможность для тренерских штабов исправить тактические недочеты. Результативность атак Саудовской Аравии и Парагвая свидетельствует о том, что они подходят к матчам ЧМ в хорошей спортивной форме. Гаити же в этой игре поняли, насколько дорого обходится потеря концентрации на последних минутах.

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Чемпионат мира по футболуСаудовская АравияПарагвайКанадаГаити
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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