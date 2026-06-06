Новая эра в «Тоттенхэме»: Дэниел Леви продал 25% акций клуба

В структуре владения лондонским клубом «Тоттенхэм» происходят серьезные изменения. Компания Эигхт Спортс Капитал достигла соглашения о покупке 24,99% акций Эник, являющейся головной компанией клуба. Эти акции продаются семейными трастами Дэниела Леви, однако сделка не влияет на контроль семьи Льюисов над клубом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Те Телеграф, в пятницу Эигхт Спортс Капитал Limited подписала контракт на покупку четверти компании Эник Спортс анд Девелопментс Холдингс Limited. Эта доля продается через компании, принадлежащие трастам, созданным в интересах детей Дэниела Леви. После завершения транзакции доля Леви в Эник снизится до 4,89%.

В своем заявлении Эигхт Спортс Капитал выразила готовность сотрудничать с акционерами, руководством и болельщиками клуба ради развития и успеха «Тоттенхэма». Однако это объявление стало неожиданностью для руководства Эник и «Тоттенхэма». Представители клуба сообщили, что не были осведомлены о такой продаже, осуществленной семейным трастом Дэниела Леви.

Следует отметить, что данная сделка не меняет управление «Тоттенхэмом». Семья Льюисов остается владельцем контрольного пакета. Продаваемая миноритарная доля не дает права голоса в совете директоров или представительства в исполнительном комитете. Руководство клуба подчеркивает, что сосредоточится на выполнении обещаний, данных болельщикам по итогам сезона.