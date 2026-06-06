Мбаппе хочет сыграть против Роналду и Неймара на чемпионате мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о соперниках, которые могут стать для него наиболее интересными перед чемпионатом мира. Лидер французского футбола открыто заявил о желании выйти на поле против Криштиану Роналду и Неймара на мундиале.

В интервью Sorare Мбаппе подчеркнул, что ему особенно интересно столкнуться на сцене чемпионата мира с двумя звездами, оставившими большой след в мировом футболе. По его мнению, этот турнир может стать последним мировым первенством для Роналду и Неймара.

«Я хочу сыграть против Роналду и Неймара на чемпионате мира. Это будет их последний мундиаль», — сказал Килиан Мбаппе.

Естественно, эти слова вызвали большой ажиотаж среди футбольных болельщиков. Ведь Роналду и Неймар входят в число самых обсуждаемых футболистов последнего десятилетия, вдохновляющих миллионы фанатов и пишущих уникальную историю на больших сценах. Мбаппе же, как одна из самых ярких звезд нынешнего поколения, хочет еще раз столкнуться с ними на крупном турнире.

Чемпионат мира всегда имел особое значение для Криштиану Роналду. Хотя португальская звезда покорила практически все вершины в карьере, трофей мундиаля остается одной из самых больших мечтаний в его карьере. Если это действительно его последний чемпионат мира, Португалия наверняка выйдет на каждый матч с максимальной самоотдачей.

Ситуация аналогична и для Неймара. Нападающий, считающийся одним из лидеров сборной Бразилии, годами признавался одним из самых талантливых футболистов своего поколения. Однако титул чемпиона мира ему пока не покорился. Поэтому турнир, рассматриваемый как его последний шанс, будет особенно интересен болельщикам.

Чувствуется, что Мбаппе воспринимает игру против этих двух звезд не просто как соперничество, а как часть большой футбольной истории. Его поколение теперь вышло на главную сцену в футболе. Роналду и Неймар — имена, определившие целую эпоху. Поэтому их очная встреча будет иметь и символическое значение.

Сборная Франции снова рассматривается как один из фаворитов чемпионата мира. Команда под руководством Мбаппе обладает скоростью, техникой, опытом и глубоким составом. На крупных турнирах Франция всегда является опасным соперником, и на этот раз от нее также ожидают высоких результатов.

Напомним, что сборная Франции попала в группу I на групповом этапе чемпионата мира. В этом квартете французы сыграют против сборных Сенегала, Ирака и Норвегии. На первый взгляд Франция выглядит фаворитом группы, но на мундиале нельзя недооценивать ни одного соперника.

Сенегал опасен физической мощью, скоростью и борьбой, характерной для африканского футбола. Сборная Ирака, несомненно, отдаст все силы, чтобы проявить себя на крупном турнире. Норвегия же может создать проблемы любому сопернику благодаря свойственному европейскому футболу порядку, дисциплине и опасным исполнителям в атаке.

Если Франция успешно выйдет из группы, может возникнуть вероятность встречи с Португалией или Бразилией на следующих этапах. Именно этого и желает Мбаппе: выйти на большую сцену, в большой игре, ради большой истории против Роналду или Неймара.

Такие матчи делают футбол еще более привлекательным. С одной стороны — звезды, которые могут проводить один из своих последних крупных турниров в карьере, с другой — один из сильнейших нападающих современности. Эти столкновения могут превратиться в настоящий футбольный праздник для болельщиков.

Слова Мбаппе показывают, что он готовится к чемпионату мира не только ради трофея, но и ради исторических баталий, сильных соперников и незабываемых моментов. Желание сыграть против Роналду и Неймара еще раз демонстрирует его уважение к футболу и жажду соперничества.

Теперь все зависит от результатов на поле. Франция должна выйти из своей группы, а Португалия и Бразилия — успешно продолжить свой путь. Тогда одна из супервстреч, о которых мечтает Мбаппе, может состояться.

В футболе смена поколений иногда проявляется в одном матче. Если Мбаппе сыграет против Роналду или Неймара, это будет не просто обычная игра, а встреча целой эпохи с новой эрой на большой сцене.