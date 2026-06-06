Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии после завершения карьеры

·45·Спорт
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии после завершения карьеры

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своем физическом состоянии, здоровье и связи со спортом после завершения карьеры. Знаменитый российский боец подчеркнул, что, хотя он покинул профессиональный октагон, он по-прежнему чувствует себя хорошо и продолжает активно тренироваться на высоком уровне.

По словам Хабиба, во время и после карьеры он перенес несколько хирургических операций. В частности, ему делали операции на спине и коленях. Однако, несмотря на это, он выразил удовлетворение своим текущим состоянием.

«У меня было несколько операций на спине и коленях. Но я чувствую себя очень хорошо. Я все еще тренируюсь в зале с сильнейшими спортсменами и продолжаю соревноваться», — сказал Нурмагомедов.

Эти слова показывают, что Хабиб не полностью отошел от спорта. Хотя он не участвует в официальных боях, он сохраняет атмосферу зала, тренировки и соревновательный дух. Для таких бойцов спорт становится не просто профессией, а образом жизни. Хабиб продолжает жить в этом духе.

Нурмагомедов также особо отметил, что за время карьеры не получил серьезных травм в боях. По его мнению, многие бойцы сталкиваются с различными проблемами тела и мозга в конце карьеры. Хабиб же считает себя одним из счастливчиков в этом отношении.

«За всю карьеру я ни разу не получал серьезных повреждений в боях. Я всегда был в хорошей форме, без травм на лице, и одерживал победы в хорошем настроении», — добавил он.

Действительно, карьера Хабиба занимает особое место в истории ММА. Он добивался преимущества над многими соперниками преимущественно за счет борьбы, контроля, давления и тактической дисциплины. Поэтому в его боях было меньше острых разменов ударами; он часто контролировал соперников в партере, реализуя свой план.

Этот стиль, возможно, позволил Хабибу не только побеждать, но и относительно хорошо сохранить здоровье. Ведь в таком тяжелом виде спорта, как ММА, каждый бой дает большую нагрузку на тело. После завершения карьеры бойцы часто вынуждены жить с травмами, проблемами с головным мозгом, болями в суставах и мышцах.

Хабиб не стал называть себя находящимся в идеальной форме на 100%. Однако он отметил, что его состояние лучше по сравнению с другими бывшими бойцами. В его словах звучат благодарность, трезвая оценка и хорошее самочувствие.

«Я не говорю, что я в форме на 100%. Но если сравнивать с другими бойцами, то после завершения карьеры они сталкиваются с проблемами мозга и тела. Альхамдулиллах, у меня все в порядке», — сказал Нурмагомедов.

Хабиб завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он ушел из спорта, одержав 29 побед в ММА и не потерпев ни одного поражения. Этот результат сделал его одним из величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

В его карьере особенно запомнились победы над такими сильными соперниками, как Конор Макгрегор, Дастин Порье и Джастин Гейджи. В каждом большом бою Хабиб мог навязать сопернику свой стиль, усилить давление и повернуть ход поединка в нужное ему русло.

Завершение карьеры с результатом 29-0 — очень редкий случай в ММА. Это считается результатом не только физической силы, но и дисциплины, психологической устойчивости, тактического ума и многолетнего труда. Благодаря этим качествам Хабиб завоевал миллионы поклонников по всему миру.

Сегодня он не возвращается в октагон как профессиональный боец, но не оторвался от спорта. Он сохраняет свое влияние в мире ММА, готовя молодых бойцов, работая со своей командой и участвуя в тренировках. Для Хабиба большая спортивная сцена, возможно, закрыта, но двери зала все еще открыты.

Его слова о здоровье также важны для фанатов. Ведь многих интересует состояние бывшего чемпиона после карьеры, его травмы и повседневная жизнь. Хабиб открыто говорит об этом, заявляя, что чувствует себя хорошо.

Конечно, операции на спине и коленях — один из тяжелых следов большого спорта. Но то, что Хабиб все еще тренируется с сильными спортсменами, не утратил соревновательный дух и чувствует себя в хорошей форме, еще раз демонстрирует его уровень профессионализма.

Хотя прошло несколько лет с момента завершения карьеры Хабиба Нурмагомедова, его имя по-прежнему имеет большой вес в мире ММА. Он вошел в историю как один из сильнейших атлетов своего времени благодаря результатам в боях, рекорду без поражений и серьезному отношению к спорту.

Теперь бывший чемпион находится на новом этапе жизни. Он не в октагоне, но все еще в спорте. Он не проводит официальных боев с соперниками, но не покинул соревновательную атмосферу зала. Короче говоря, для Хабиба «пенсия» означает не лежание на диване, а просто поддержание формы без защиты титулов.

Хабиб НурмагомедовUFCРоссияMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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