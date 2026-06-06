ЧМ-2026 установит новые рекорды и будет состоять из 104 матчей

Миллионы футбольных болельщиков по всему миру с нетерпением ждут главного спортивного праздника — приближающегося чемпионата мира. Интерес и ажиотаж вокруг турнира растут с каждым днем. Этот футбольный формат, который примут три крупные страны Северной Америки — США, Канада и Мексика, откроет новую страницу в истории спорта. Благодаря революционным изменениям, внесенным Международной федерацией футбола (ФИФА), болельщики станут свидетелями настоящего футбольного марафона, не имеющего аналогов.

Согласно официальному заявлению организаторов, в этом чемпионате мира значительно увеличено как количество участников, так и масштаб матчей. Причина в том, что в нынешнем турнире за главный трофей будут бороться сильнейшие 48 сборных команд . В результате общее количество матчей, проведенных в ходе соревнований, обновит рекорды всех предыдущих чемпионатов и достигнет 104 игр .

Интенсивность группового этапа и плей-офф

Согласно обновленному регламенту, турнир разделен на два крупных этапа. Распределение матчей выглядит следующим образом:

Напряженный групповой этап: Уже на стадии предварительных круговых соревнований болельщики смогут в прямом эфире посмотреть 72 матча . Этот этап определит сильнейших, которые выйдут в следующий раунд.

Бескомпромиссная стадия плей-офф: В интенсивной системе на выбывание, где каждая ошибка стоит дорого и выживают только сильнейшие, будет сыграно в общей сложности 32 ответственных матча .

Исторический ЧМ в цифрах

Насколько этот исторический чемпионат отличается от предыдущих турниров по своему масштабу, вы можете увидеть в следующей простой и понятной сводной таблице:

Компоненты турнира Показатели нового формата Значимость в турнире Общее количество участников 48 сборных команд Самый массовый и широкий состав в истории Матчи группового этапа 72 игры Непрерывное футбольное шоу для болельщиков Матчи плей-офф 32 игры Самый захватывающий путь к четвертьфиналу и полуфиналу Общее количество матчей 104 игры Абсолютный рекорд в истории чемпионатов мира

Резюме: Несомненно, этот грандиозный турнир, состоящий из 104 матчей, станет самым масштабным и незабываемым событием в истории футбольного мира. Увеличение числа участников до 48 дает огромную возможность многим перспективным сборным, особенно тем, кто ждет своей путевки, проявить себя на мировой арене. Конечно, увеличение количества игр может стать серьезной физической нагрузкой для футболистов, но для миллионов болельщиков это означает жизнь внутри настоящего футбольного праздника в течение месяца. Мы уверены, что стадионы Северной Америки подарят нам незабываемые эмоции!

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