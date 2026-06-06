Боец UFC Шавкат Рахмонов помирился с супругой

Процесс развода между бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым и его супругой Гулоим был прекращен после достижения сторонами взаимного согласия. Об этом сообщил юрист Мейрман Шекеев.

По словам специалиста, оказывавшего спортсмену юридическую консультацию по данному вопросу, в настоящее время пара официально не разведена. Кроме того, ранее поданные в суд заявления были отозваны.

«Надеюсь, они решат все проблемы. Недавно у Шавката родилась дочь. Для мужчины дочь — это особый, ценный человек. Поэтому в таких ситуациях не стоит делать поспешных выводов. С юридической точки зрения они все еще являются семьей. Они впервые подали на развод, но позже помирились и отозвали заявления. На данный момент ситуация остается такой», — сказал он в интервью.

Напомним, Гулоим оказалась в центре внимания общественности после ДТП, произошедшего летом 2025 года на трассе Алматы — Екатеринбург. В результате той трагедии погибли ее сестра и близкая подруга.

В конце марта 2026 года суд признал Гулоим виновной в данном происшествии и приговорил ее к 5 годам лишения свободы.