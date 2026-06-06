Сборная Бельгии разгромила Тунис со счетом 5:0

·32·Спорт
Сборная Бельгии разгромила Тунис со счетом 5:0

В преддверии чемпионата мира (ЧМ-2026), который стартует на полях Северной Америки, национальные сборные проводят интенсивные товарищеские матчи, чтобы проверить свои силы и отточить тактические схемы. Одним из таких ответственных контрольных поединков стала встреча между звездной сборной Бельгии и неуступчивой командой Туниса.

В этом товарищеском матче, прошедшем на полях Бельгии, болельщики стали свидетелями зрелищного футбольного шоу с обилием голов и полным доминированием хозяев. Команда забила пять безответных мячей в ворота соперника, оформив закономерную и крупную победу.

Парад голов и безупречная игра «красных дьяволов»

Хозяева захватили инициативу с первых минут, активно действуя в атаке и эффективно используя свои моменты. Хронология забитых мячей выглядела следующим образом:

  • Первый успех: На 28-й минуте матча звезда лондонского «Арсенала» Леандро Троссар открыл счет, выведя свою команду вперед.

  • Усиление давления: В начале второго тайма, на 53-й минуте, талантливый Шарль Де Кетеларе увеличил разрыв в счете.

  • Мастерство капитана: Знаменитый плеймейкер Кевин Де Брёйне на 65-й минуте продемонстрировал свое мастерство, доведя счет до 3:0.

  • Финальные аккорды: В концовке матча оборона Туниса окончательно сдалась — на 85-й минуте Доди Люкебакио и спустя две минуты, на 87-й минуте, Николас Раскин установили окончательный счет (5:0).

Общий обзор контрольного матча (Табло)

Краткая и точная статистическая картина сегодняшнего матча представлена в следующей специализированной таблице:

Статус матча

Команды и итоговый счет

Авторы голов и минуты

Товарищеский матч

Бельгия — Тунис (5:0)

Л. Троссар (28')


Ш. Де Кетеларе (53')


К. Де Брёйне (65')


Д. Люкебакио (85')


Н. Раскин (87')

Впереди — ответственные испытания чемпионата мира

Этот матч стал отличной возможностью для тренеров обеих сборных выявить слабые и сильные стороны состава перед мундиалем. Напомним, что на предстоящем чемпионате мира обе команды ждут серьезные испытания:

  • Сборная Бельгии под руководством Руди Гарсии на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет против представителей Египта, Ирана и Новой Зеландии.

  • Сборная Туниса попала в одну из самых сложных групп турнира, где их соперниками станут сборные Японии, Швеции и Нидерландов.

Резюме: Уверенная победа сборной Бельгии над Тунисом демонстрирует, что команда находится в отличной психологической и тактической форме перед ЧМ-2026. Руди Гарсия смог найти идеальный баланс между звездными игроками и молодыми талантами. Для Туниса это тяжелое поражение, но выявление слабых мест перед официальными матчами против таких топ-сборных, как Япония и Нидерланды, пойдет им на пользу. Желаем обеим сборным красивой и содержательной игры на полях Северной Америки.

Следите за результатами контрольных матчей сборных, готовящихся к чемпионату мира, дневником ЧМ-2026 и самыми эксклюзивными инсайдами из мира футбола вместе с нами на страницах Замин!

БельгияТунисЛеандро ТроссарКевин Де БрёйнеАрсенал
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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