Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Реал Мадрид»

·66·Спорт
Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Реал Мадрид»

Накануне старта летнего трансферного окна на европейском рынке ожидается настоящий «взрыв». Бернарду Силва, один из самых техничных и умных полузащитников в футболе, ныне защищающий цвета «Манчестер Сити», стоит на пороге резкого поворота в карьере. По данным одного из авторитетных и надежных спортивных изданий Испании, АС португальская звезда может получить серьезное предложение от мадридского «Реала».

Реализация этого трансфера напрямую зависит от ожидаемых крупных изменений на тренерском мостике мадридского гранда.

Фактор Моуринью и битва за трансферы

Если руководство «Королевского клуба» подпишет официальный контракт с опытным и известным специалистом Жозе Моуринью, португальский тренер в первую очередь потребует пригласить в команду своего соотечественника, 31-летнего Бернарду Силву.

Однако «Реал» не единственный претендент в борьбе за Силву. Круг заинтересованных клубов вокруг футболиста очень широк:

  • «Барселона» была близка: Ранее сообщалось, что футболист был очень близок к переходу в каталонский клуб, а главный тренер команды Ханси Флик даже дал добро на этот трансфер.

  • Другой клуб Мадрида: «Атлетико Мадрид» также хочет видеть португальского плеймейкера в своем составе.

  • Родной клуб: Лиссабонская «Бенфика», воспитанником которой является футболист, также пытается вернуть его обратно.

  • Глобальный интерес: Помимо этого, богатые клубы Турции, Франции, Италии и Саудовской Аравии готовы предложить Силве выгодные контракты.

Статистика Силвы в завершившемся сезоне

Результаты Бернарду Силвы в составе «горожан» в прошедшем сезоне доказывают, что он по-прежнему находится на высоком уровне. Его показатели отражены в следующей сводной таблице:

Тип показателя

Результат за сезон

Общий анализ

Всего матчей

53 игры

Стал ключевой и незаменимой фигурой команды во всех турнирах.

Забитые голы

3 гола

Активно участвовал в организации атак.

Голевые передачи

5 ассистов

Лидировал в создании удобных моментов для партнеров.

Контекст: Бернарду Силва — обладатель уникального таланта, способного усилить игру любого топ-клуба в современном футболе. Тот факт, что он уже выиграл множество трофеев с «Манчестер Сити» и готов к новым вызовам, еще больше разжигает трансферные слухи. Вполне возможно, что возвращение Жозе Моуринью в «Реал» и переход Силвы в Мадрид станут самым громким событием лета. Ведь «Барселона» Ханси Флика также постарается не упустить такую готовую звезду в Мадрид. Будем следить, развитие событий обещает быть действительно интригующим!

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Бернарду СилваРеал МадридМанчестер СитиЖозе МоуриньюБарселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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