Сборная Германии одержала победу в матче против США

·43·Спорт
Сборная Германии одержала победу в матче против США

В преддверии чемпионата мира (ЧМ-2026), который должен пройти за океаном, национальные сборные продолжают проводить контрольные матчи с целью проверки состава и повышения боевой готовности. Одно из таких крупных и интересных противостояний состоялось в Чикаго (США). Здесь сборная США, одна из хозяек будущего мундиаля, приняла мощного представителя Европы — сборную Германии.

Товарищеский матч, прошедший на переполненном стадионе, выдался крайне напряженным, быстрым и богатым на острую борьбу. В итоге «немецкая машина» продемонстрировала свой класс и мастерство, оставив хозяев поля с поражением со счетом 2:1.

Быстрый старт и супергол Робинсона

Матч начался в очень высоком темпе сразу после стартового свистка арбитра. Едва болельщики успели занять свои места, как уже на 2-й минуте встречи талантливый нападающий сборной Германии Кай Хаверц наказал защиту США за ошибку и сумел открыть счет.

Не растерявшись после такого быстрого гола, представители США постепенно перехватили инициативу и к 37-й минуте восстановили равновесие. Защитник команды Антони Робинсон нанес невообразимо красивый и мощный удар по воротам немцев, став автором супергола и заставив стадион взорваться овациями.

Однако во втором тайме Германия все же сказала свое веское слово. На 57-й минуте быстрый вингер Лерой Сане оставил вратаря соперника без шансов и забил победный мяч бундестим. Несмотря на то, что оба тренера провели широкие ротации в концовке матча, счет больше не изменился.

Общие детали контрольного матча (Табло)

Окончательный результат матча между сборными Германии и США, а также составы, выходившие на поле, вы можете подробно увидеть в следующей специальной таблице:

Статус матча и результат

Забитые голы и минуты

Составы на поле и замены

Товарищеский матч



США — Германия


( 1 : 2 )

А. Робинсон (37')



К. Хаверц (2')


Л. Сане (57')

США: Фриз, Фримен, Рим, Дест (Веа, 72), Э. Робинсон, М. Робинсон, Маккенни, Адамс (Ролдан, 72), Тиллман, Пулишич, Балогун.



Германия: Бауман, Киммих (Антон, 62), Та, Шлоттербек, Браун (Раум, 61), Нмеча (Горецка, 80), Павлович (Штиллер, 80), Мусиала (Амири, 80), Вирц (Байер, 80), Сане, Хаверц (Ундав, 61).

Комментарий Замин: Этот матч в Чикаго стал важной и полезной подготовкой для обеих команд перед предстоящим чемпионатом мира. Сборная Германии показала, что по-прежнему опасна в атаке благодаря таким исполнителям, как Хаверц, Сане, Мусиала и Вирц, а команда США доказала свою силу на домашнем поле и способность преподнести сюрприз любому гранду благодаря суперголу Робинсона. Стороны получили хорошую возможность поработать над ошибками до старта мундиаля. Желаем обеим сборным побед в будущем турнире!

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ГерманияСШАЧикагоКай ХаверцЛерой Сане
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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