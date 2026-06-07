Хамес Родригес извинился перед дочерью президента Колумбии

·3·Спорт
Хамес Родригес извинился перед дочерью президента Колумбии

В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который должен пройти в Северной Америке, в лагерях сборных происходят события, невероятно интересные и воодушевляющие для болельщиков. Один из таких красивых и поучительных случаев произошел между звездой и капитаном сборной Колумбии Хамесом Родригесом и Антонеллой, дочерью президента страны Густаво Петро.

Как известно, перед отлетом сборной Колумбии на мундиаль в столичном аэропорту была организована официальная церемония проводов. Во время мероприятия дочь главы государства Антонелла подошла к своему любимому футболисту Хамесу Родригесу и попросила сфотографироваться с ним на память. Однако талантливый полузащитник, оказавшись в шумной толпе, не заметил этой просьбы и оставил ее без внимания.

Искренность болельщицы и благородный ответ звезды

После этой неловкой ситуации Антонелла выступила с заявлением в СМИ и социальных сетях, великодушно подчеркнув, что нисколько не обижена и что Родригес по-прежнему остается ее любимым футболистом. Узнав об этих словах, Хамес Родригес проявил свойственное ему благородство и через официальную страницу в соцсетях обратился к девушке с искренними словами:

«Антонелла, прости меня. Мы обязательно сделаем отличное фото! Кроме того, у меня есть для тебя специальный подарок — моя памятная футболка. Просто скажи, куда и по какому адресу ее отправить, и я обязательно доставлю. Только в следующий раз, когда увидишь меня, говори чуть громче. Крепко обнимаю тебя!»

Колумбию ждут серьезные испытания на ЧМ-2026

После этого приятного и воодушевляющего события в аэропорту сборная Колумбии полностью сосредоточилась на предстоящих матчах мундиаля. В приведенной ниже сводной таблице представлены соперники представителей Южной Америки на групповом этапе:

Этап турнира

Группа, в которой играет Колумбия

Соперники по группе

Групповой этап ЧМ-2026

Состав «квартета»

Португалия


ДР Конго


Узбекистан

То, что колумбийцы в этой группе сыграют против нашей сборной — национальной команды Узбекистана, несомненно, сделает матчи этого квартета еще более интересными и долгожданными для нас, узбекских болельщиков.

Комментарий Замин: Этот поступок Хамеса Родригеса ясно доказал, что он не только великий волшебник на поле, но и высококультурный, скромный человек в жизни. Искренние чувства дочери президента, свойственные простым болельщикам, и прекрасный ответ Хамеса создали замечательную, теплую атмосферу вокруг сборной Колумбии. Для нас же самое волнующее — это то, что наша национальная команда сыграет против такой звездной Колумбии на групповом этапе ЧМ-2026. Желаем подопечным Фабио Каннаваро огромных побед в предстоящих исторических матчах мундиаля!

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Хамес РодригесКолумбияГуставо ПетронАнтонеллаЧМ-2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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