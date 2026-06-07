До начала самого масштабного и долгожданного футбольного праздника — ЧМ-2026 — остались считанные дни. Эти напряженные матчи на зеленых полях за океаном находятся в центре внимания не только обычных болельщиков, но и известных футбольных экспертов и бывших звезд. В частности, известный российский экс-футболист Дмитрий Кузнецов раскрыл, за какими командами он будет с особым волнением следить на предстоящем глобальном турнире и кому будет симпатизировать.

Как сообщил опытный бывший игрок в интервью популярному телеканалу «Матч ТВ» , он будет от всей души поддерживать две национальные сборные во время предстоящего Мундиаля — европейского гранда Испанию и сборную Узбекистана, которая впервые в своей истории поднялась на эту высшую вершину.

«В составе Узбекистана есть футболисты, которые нам очень хорошо знакомы»

Российский эксперт объяснил свой выбор не просто обычной симпатией, а большим интересом и профессиональным наблюдением. Особенно его не оставил равнодушным исторический дебют наших соотечественников:

«На предстоящем турнире меня в первую очередь очень интересует стиль игры этих команд, а также индивидуальное мастерство и показатели ребят на поле. Желаю удачи сборной Узбекистана на матчах ЧМ-2026 и буду болеть за них. Потому что в этом составе выступают мастеровитые футболисты, которые нам очень хорошо знакомы и проявили свое мастерство в Российской Премьер-лиге и других престижных чемпионатах».

Даты старта и финала исторического Мундиаля

Нынешний Чемпионат мира отличается своим масштабным форматом и участием 48 команд впервые в истории. Самые важные даты и подробности отражены в следующей специальной интегрированной таблице:

Важные этапы турнира Дата и время Место проведения и команды Матч открытия (Старт) 11 июня 2026 года Мексика — ЮАР Решающий финальный матч 19 июля 2026 года Нью-Йорк (США)

Комментарий издания: Это признание и поддержка сборной Узбекистана со стороны известного российского экс-футболиста Дмитрия Кузнецова свидетельствует о высоком международном интересе к футболу нашей страны. Действительно, в нашем составе сегодня собраны звезды, которые заявляют о себе не только в Азии, но и в сильных лигах мира. То, что Мундиаль начнется 11 июня в Мексике и завершится 19 июля в Нью-Йорке, означает, что в течение этого месяца мы станем свидетелями настоящего футбольного марафона. Подопечные Фабио Каннаваро вызывают большие надежды и доверие не только у всего узбекского народа, но и у зарубежных специалистов. Желаем нашим ребятам огромных побед на историческом турнире!

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