Дешам прокомментировал слухи о переходе Майкла Олисе в «Реал Мадрид»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал трансферные слухи вокруг нападающего «Баварии» Майкла Олисе. В интервью испанскому изданию Marca специалист высказал свое мнение о 24-летнем талантливом футболисте немецкого рекордсмена. В последнее время появляются сообщения о том, что Олисе входит в сферу интересов «Реал Мадрида». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Борющиеся за пост президента «Реал Мадрида» Флорентино Перес и его соперник Энрике Рикельме дают различные трансферные обещания, чтобы заручиться поддержкой членов клуба. По сообщениям, в случае переизбрания Перес готов предложить 150 миллионов евро за Олисе. Дидье Дешам подчеркнул, что не удивлен такому интересу, учитывая великолепную игру футболиста в прошлом сезоне.

«Могу представить, что у него есть предложения и от других клубов. Не сомневаюсь, что он сможет играть на высоком уровне и в других командах, как в «Баварии» или сборной Франции. Олисе — восходящая звезда и один из лучших футболистов мира. Он не любит внимания СМИ, для него важнее действия на поле», — заявил 57-летний тренер.

Тем не менее, Дешам воздержался от советов своему подопечному относительно будущего. По его словам, футболист должен сам принять решение об уходе из «Баварии» или смене обстановки. «Если бы я был на месте Компани или президента клуба, то был бы очень рад его остаться в команде», — добавил он.

Напомним, контракт Майкла Олисе с «Баварией» действует до 2029 года. Руководство мюнхенского клуба неоднократно подчеркивало, что 24-летний вингер не будет продан в ближайшее трансферное окно.