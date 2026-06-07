Подготовка к новому сезону в европейском футболе и усиление состава уже начались. Авторитетные спортивные издания Англии и Испании трубят о грядущей крупной сделке на трансферном рынке. В центре трансферных слухов на этот раз оказались мюнхенская «Бавария» и талантливый вингер сборной Франции Майкл Олисе. Известное британское «Те Телеграф» сообщает, что французская звезда стала одной из главных трансферных целей мадридского «Реала».

Главным фактором выхода этой сделки на повестку дня стала ожидаемая историческая ротация на тренерском мостике «Королевского клуба».

Фактор Моуринью и новая звезда проекта «Особенного»

Опытный и всемирно известный специалист Жозе Моуринью, который, как ожидается, возглавит мадридский гранд, уже успел предъявить свои требования руководству клуба. Португальский тренер, известный в футбольном мире под прозвищем «Особенный» (Те Спекиал Оне), видит в 24-летнем талантливом игроке ключевую и неотъемлемую часть своего нового проекта в Мадриде.

Тренер уверен, что скорость и тактическое превосходство Олисе позволят вывести атакующую линию команды на совершенно новый уровень. Однако для осуществления этого трансфера мадридскому клубу придется расстаться с рекордной суммой:

Огромная стоимость трансфера: По последним аналитическим данным экспертов авторитетного Трансфермаркт портала, текущая рыночная стоимость Майкла Олисе составляет целых 150 миллионов евро .

Долгосрочные обязательства: Мюнхенская «Бавария» также не намерена легко отпускать свою звезду. Дело в том, что действующий контракт французского вингера с немцами рассчитан до середины 2029 года .

Впечатляющая статистика Олисе в Бундеслиге

Показатели французского футболиста в завершившемся сезоне также ясно доказывают, почему его признают одним из самых дорогостоящих талантов мира. С помощью специальной интегрированной таблицы ниже вы можете ознакомиться с его суперрезультатами в Германии:

Показатели за сезон Количество матчей Уровень игры футболиста Матчи в Бундеслиге 32 игры Стал главной движущей силой атак мюнхенцев. Забитые голы 15 голов Безошибочно поражал ворота соперников, смещаясь с фланга в центр. Голевые передачи (ассисты) 19 ассистов Стал лидером чемпионата по созданию голевых моментов для партнеров.

Обзор ситуации: Если вероятность прихода Жозе Моуринью в «Реал Мадрид» создает большую интригу в футбольном мире, то его требование приобрести Майкла Олисе свидетельствует о грандиозности планов «Королевского клуба» на следующий сезон. 24-летний футболист, показавший результат «15+19» всего за один сезон в Бундеслиге, действительно является мечтой любого гранда. Конечно, 150 миллионов евро и контракт «Баварии» до 2029 года делают переговоры очень сложными, но для Флорентино Переса на трансферном рынке нет ничего невозможного. Если эта сделка состоится, в Мадриде точно сформируется новый «впечатляющий» состав!

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