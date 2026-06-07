Челси сделал рекордное предложение за шведскую юную звезду

·96·Спорт
Челси сделал рекордное предложение за шведскую юную звезду

Хадиджа Шоу считается одной из лучших центральных нападающих в женском футболе. Футболистка, трижды подряд выигрывавшая «Золотую бутсу» в составе Манчестер Сити, стала главной целью Челси. Однако, не сумев договориться с Шоу, лондонский клуб переключил внимание на юную шведскую талантливую футболистку Фелисию Шредер. По данным, Челси направил предложение в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов за нападающую БК Хакен, что может стать рекордной суммой трансфера в истории женского футбола. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Интерес к Шредер не ограничивается только Челси. Такие гранды, как Барселона, Лион, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус и Манчестер Юнайтед, также хотят заполучить 19-летнюю футболистку. В настоящее время она является самой высокооплачиваемой игроком чемпионата Швеции, а её действующий контракт с клубом рассчитан до 2029 года. Тем не менее, вероятность её перехода в другую команду в летнее трансферное окно оценивается очень высоко.

Игра Фелисии Шредер поражает специалистов. В текущем сезоне она успела забить 4 гола в 5 матчах, а также оформила хет-трик в финале Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, принеся чемпионство команде Хакен. Сезон 2025 года стал переломным в её карьере: она забила 30 голов и отдала 9 результативных передач в 26 матчах, внесив огромный вклад в победу своей команды в чемпионате Швеции.

Несмотря на молодой возраст, Шредер уже стала постоянным членом сборной Швеции. После того как она забила 19 голов в 28 матчах за юношеские и молодежные сборные, в мае 2025 года её вызвали в основную команду. Сейчас она является важной частью сборной под руководством Тони Густавссона. Её хладнокровие на поле и голевое чутье вывели её на высокие позиции в списке самых перспективных молодых футболисток мира.

ЧелсиФелисия ШредерТрансферЖенский ФутболБК Хакен
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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