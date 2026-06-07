Иранским футбольным чиновникам отказали в визах США

До старта очередного чемпионата мира по футболу, которого с нетерпением ждет весь мир и который волнует миллионы сердец, остались считанные дни. Однако накануне большого футбольного праздника произошло неожиданное событие, вызвавшее серьезные дискуссии на международной арене, где спорт пересекся с политикой. Авторитетное The New York Times сообщает, что, согласно последним официальным данным, президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж и ряд других высокопоставленных руководителей организации не смогут принять участие в этом грандиозном турнире, стартующем 11 июня. Причина — отказ правительства США выдать им въездные визы.

Дело в том, что глава федерации Мехди Тадж ранее служил офицером Корпуса стражей исламской революции. Из-за политических взглядов и мер безопасности визы были отказаны не только ему, но и всей большой группе руководства иранского футбола.

«Зеленый свет» для игроков и отказ официальным лицам в визах

Общая ситуация с официальными лицами и членами команды, чьи запросы на визу были отклонены посольством США и которые вынуждены следить за турниром из дома, отражена в следующей специализированной сводной таблице:

ФИО и принадлежность к команде Должность в футбольной организации Ирана Официальное решение по визе Мехди Тадж Президент Федерации футбола Ирана (бывший военный) Отказано Мехди Харати Исполнительный директор футбольной федерации Отказано Хедаят Момбини Генеральный секретарь организации Отказано Мохсен Мотамедкия Директор медиа-отдела федерации Отказано Сборная Ирана Футболисты и прикрепленный вспомогательный персонал Одобрено (виза выдана)

Комментируя это решение, американская сторона категорически подчеркнула, что «ни в коем случае не допустит использования пробелов в системе представителями террористических групп для тайного проникновения на территорию США», отметив, что меры безопасности являются приоритетной задачей.

Жалоба Ирана в ФИФА и расписание турнира

После такого резкого решения иранская сторона не осталась в стороне, обвинив официальный Вашингтон во вмешательстве политики в спорт и дискриминации. Представители Тегерана призывают Международную федерацию футбола (ФИФА) срочно вмешаться в ситуацию и восстановить справедливость. По мнению руководства иранского футбола, спортивные чиновники и технические специалисты являются «неотъемлемой и единой частью любой национальной сборной», и их отсутствие может негативно сказаться на моральном духе команды.

Напомним, что в этом году чемпионат мира совместно принимают три крупные страны Североамериканского континента — США, Канада и Мексика. В турнире, который обещает быть насыщенным напряженными матчами, сборная Ирана проведет свою первую встречу 15 июня в Лос-Анджелесе .

Мнение Zamin: На самом деле, еще в марте этого года правительство Ирана заявило, что из-за политической напряженности вообще не отправит национальную сборную на чемпионат мира в США, чем огорчило многих болельщиков. Позже это решение было изменено, и разрешение игрокам участвовать в турнире стало большой радостью для футбольных фанатов. Теперь же, хотя игроки едут, большая часть руководства и технического штаба, стоящего за ними, осталась без виз. Как бы то ни было, футбол — это посол мира и дружбы. Надеемся, что матчи на поле пройдут в духе чистого спорта, а политические разногласия не омрачат красивую игру на зеленом газоне. Желаем иранским футболистам достойного выступления даже под таким психологическим давлением!

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