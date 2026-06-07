Ламин Ямаль дал необычное обещание ради победы на ЧМ-2026

·9·Спорт
Ламин Ямаль дал необычное обещание ради победы на ЧМ-2026

Молодая звезда сборной Испании Ламин Ямаль привлек внимание болельщиков интересным обещанием перед чемпионатом мира-2026. Талантливый вингер «Красной фурии» заявил, что в случае победы Испании на мундиале он внесет неожиданные изменения в свой имидж.

По словам Ямаля, если сборная Испании завоюет главный трофей чемпионата мира, он будет отращивать бороду и усы в течение трех недель. На первый взгляд это может показаться шуткой, но подобные обещания перед крупными турнирами вызывают особый интерес у фанатов.

«Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю отращивать бороду и усы в течение трех недель», — сказал Ламин Ямаль.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. После его сообщения обещание Ямаля закономерно стало быстро обсуждаться в социальных сетях. Ведь Ламин Ямаль сейчас является одной из самых ярких молодых звезд испанского футбола, и каждое его слово не остается без внимания болельщиков.

Несмотря на юный возраст, Ямаль уже успел заявить о себе в большом футболе. Его скорость, техническое мастерство, умение обыгрывать соперников и смелость на поле придают новый импульс атаке сборной Испании. Поэтому от него ждут больших результатов и на чемпионате мира.

Сборная Испании отправляется на мундиаль с большими целями. «Красная фурия» всегда выделялась в мировом футболе своим стилем, контролем мяча, техническим уровнем и талантливыми игроками. На этот раз в составе команды также есть гармония опыта и молодости.

Чемпионат мира стартует 11 июня. В групповом этапе Испания сыграет против сборных Кабо-Верде, Уругвая и Саудовской Аравии. Хотя на бумаге Испания считается одним из фаворитов группы, на мундиале каждый матч является отдельным испытанием.

Сборная Кабо-Верде постарается проявить себя на большой сцене. Саудовская Аравия также считается опасным соперником благодаря организованной игре и способности добиваться неожиданных результатов. Уругвай же может создать проблемы любой команде за счет физической силы, характера и опыта крупных турниров.

Поэтому Испании требуется максимальная концентрация уже с группового этапа. Такие футболисты, как Ламин Ямаль, относятся к исполнителям, способным изменить ход таких игр. Его креативность и быстрые решения могут стать серьезной головной болью для обороны соперника.

Обещание Ямаля насчет бороды и усов свидетельствует о доверии и хорошем настроении внутри команды. Конечно, путь к чемпионству очень долог. Но такие легкие шутки и необычные обещания показывают, что футболисты способны свободно мыслить даже под большим давлением.

Теперь болельщики Испании могут с интересом следить не только за победой команды, но и за выполнением обещания Ямаля. Если «Красная фурия» действительно завоюет трофей мундиаля, новый образ молодой звезды наверняка станет отдельным мемом и темой для обсуждений в футбольном мире.

Такие мелкие детали в футболе также повышают настроение крупного турнира. Чемпионат мира запоминается не только голами, тактикой и результатами, но и личными историями игроков, их обещаниями и интересными моментами, связанными с болельщиками.

Ламин Ямаль пока дал большое обещание. Теперь дело за игрой на поле. Если Испания станет чемпионом, футбольные фанаты будут ждать не только кубок, но и трехнедельную бороду и усы Ямаля. С такой мотивацией путь «Красной фурии» выглядит еще интереснее.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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