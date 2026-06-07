Ламин Ямаль, один из самых ярких и перспективных молодых талантов мирового футбола, волшебный вингер клуба «Барселона» и сборной Испании, в недавнем интервью поделился воспоминаниями вокруг самой престижной индивидуальной награды в мире спорта. Талантливый футболист впервые откровенно и искренне рассказал о том, что происходило в его душе в исторический момент, когда его бывший партнер по команде, ныне выступающий за ПСЖ, Усман Дембеле, получил «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) 2025 года. Хотя многие тогда ожидали, что главный приз достанется Ямалю, по итогам голосования сияющий молодой талант довольствовался вторым местом.

С этим историческим событием, внутренними переживаниями Ламина Ямаля и дружескими отношениями между двумя звездами вы можете подробно ознакомиться в следующей специально интегрированной таблице:

ИТОГИ «ЗОЛОТОГО МЯЧА-2025» И РЕАКЦИЯ ЗВЕЗД

Футбольная звезда Статус «Золотого мяча-2025» Мнение Ламина Ямаля об этом результате Усман Дембеле Победитель

(Обладатель награды) «Я очень рад за Усмана. У нас отличные отношения, и это было явно видно на церемонии в Дубае». Ламин Ямаль 2-е место

(Вице-чемпион) «Честно говоря, я думал, что выиграю награду сам. Но это событие сильно помогло моему личному росту и взрослению».

По словам Ямаля, из-за своего юного возраста он, возможно, тогда не мог в полной мере осознать истинную ценность и ответственность этой престижной награды.

Великий урок после поражения и настоящая дружба

Яркая звезда «Барселоны» не скрывала, что после того события в его жизни и мировоззрении многое изменилось в лучшую сторону, что сделало его духовно сильнее. Самое приятное, что соперничество на поле никак не повлияло на их человеческие отношения. Ламин Ямаль и Усман Дембеле до сих пор регулярно общаются. «Даже несколько дней назад он написал мне, чтобы узнать, как мои дела», — добавил Ямаль.

Комментарий Замин: Несмотря на столь юный возраст Ламина Ямаля, его способность признать поражение и сделать правильные выводы показывает, что он не просто талантливый футболист, но и личность с сильным характером. Занять второе место после такого опытного мастера, как Дембеле, в борьбе за признанный во всем мире «Золотой мяч» — на самом деле огромная победа для 18–19-летнего парня. Скромность Ямаля и его высокое уважение к бывшему партнеру по команде вызывают восхищение. Несомненно, такая правильная внутренняя атмосфера и неустанная работа в будущем все равно приведут Ламина Ямаля на олимпийские вершины, и он еще не раз высоко поднимет этот золотой мяч над головой. Мы желаем талантливому парню новых побед в предстоящих сезонах!

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