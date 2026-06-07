Флорентино Перес переизбран и вернул Жозе Моуринью в «Реал»

·1.4K·Спорт
Флорентино Перес переизбран и вернул Жозе Моуринью в «Реал»

Бурные и исторические выборы на пост президента мадридского «Реала» завершились. Многолетний и легендарный руководитель мадридцев, 79-летний известный функционер Флорентино Перес, в очередной раз избран на этот высокий пост. По итогам голосования Перес набрал 64,1% голосов, с большим отрывом опередив своего молодого и амбициозного соперника Энрике Рикельме. Благодаря этой победе он получил право руководить «королевским клубом» до 2030 года и строить новую великую эпоху.

Сразу после победы на выборах Перес немедленно выполнил свое самое громкое обещание. Один из самых сильных тренеров в истории клуба Жозе Моуринью официально вернулся на «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, мадридский суперклуб готов взорвать трансферный рынок.

Вы можете подробно ознакомиться с новыми тактическими планами и трансферными целями «сливочных» в следующей специальной интегрированной таблице:

НОВАЯ ЭПОХА «РЕАЛ МАДРИД» И ТРАНСФЕРНЫЕ ЦЕЛИ

Новое руководство клуба и тренер

Приближающиеся трансферы в линию обороны

Запланированный бомбический трансфер в линию атаки

Президент: Флорентино Перес


(избран до 2030 года)



Главный тренер: Жозе Моуринью


(в резюме есть рекорды с «Реалом»)

Ибраима Конате — основной кандидат на усиление центра обороны.



Дензел Дюмфрис — сила, которая выведет правый фланг обороны на совершенно новый уровень.

Майкл Олисе



«Реал» готов в ближайшие дни предложить космическую сумму за этого волшебного вингера более 150 миллионов евро .

Трансферы обоих защитников находятся на финальной стадии, и их официальное объявление ожидается в ближайшие часы.

Флорентино Перес — настоящий архитектор «Королевского клуба»

Стоит отметить, что Флорентино Перес к настоящему времени проработал президентом «Реал Мадрид» в общей сложности 22,5 года, создав беспрецедентную империю в мировом футболе. Под его мудрым руководством мадридцы завоевали ровно 37 крупных трофеев. Самое примечательное, что 7 из этих трофеев — это главный кубок самого престижного турнира, короны европейского футбола — Лиги чемпионов УЕФА.

Обзор ситуации: Очередная победа Флорентино Переса свидетельствует о продолжении стабильности и величия в Мадриде. Однако самой большой сенсацией, несомненно, стало возвращение «Особенного» — Жозе Моуринью. Футбольный мир хорошо знает, какая сила возникает при сочетании характера португальского специалиста и финансовой мощи Переса. Приобретение таких скалистых защитников, как Конате и Дюмфрис, а также вингера Олисе за 150 миллионов евро, несомненно, сделает «Реал» неудержимой силой в новом сезоне. Перес сдержал слово, теперь очередь за битвами на поле! Болельщиков ждет потрясающий сезон.

Следите за революционными изменениями в мадридском «Реале», первыми интервью Жозе Моуринью и самыми свежими деталями трансфера Майкла Олисе всегда вместе с нами на страницах Замин!

Флорентино ПересРеал МадридЖозе МоуриньюМадридСантьяго Бернабеу
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Александр Зверев преодолел свои страхи: историческая победа на «Ролан Гаррос»Александр Зверев преодолел свои страхи: историческая победа на «Ролан Гаррос»Вчера, 18:32Как Ямаль отреагировал на получение Дембеле «Золотого мяча»?Как Ямаль отреагировал на получение Дембеле «Золотого мяча»?Вчера, 18:29Ламин Ямаль дал необычное обещание ради победы на ЧМ-2026Ламин Ямаль дал необычное обещание ради победы на ЧМ-2026Вчера, 18:17В каком клубе Бернарду Силва продолжит карьеру?В каком клубе Бернарду Силва продолжит карьеру?Вчера, 18:11Дешам ответил на критику стиля игры сборной ФранцииДешам ответил на критику стиля игры сборной ФранцииВчера, 17:26Наши тхэквондисты завоевали 2 бронзовые медали на Гран-при в РимеНаши тхэквондисты завоевали 2 бронзовые медали на Гран-при в РимеВчера, 17:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)