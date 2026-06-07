Бурные и исторические выборы на пост президента мадридского «Реала» завершились. Многолетний и легендарный руководитель мадридцев, 79-летний известный функционер Флорентино Перес, в очередной раз избран на этот высокий пост. По итогам голосования Перес набрал 64,1% голосов, с большим отрывом опередив своего молодого и амбициозного соперника Энрике Рикельме. Благодаря этой победе он получил право руководить «королевским клубом» до 2030 года и строить новую великую эпоху.

Сразу после победы на выборах Перес немедленно выполнил свое самое громкое обещание. Один из самых сильных тренеров в истории клуба Жозе Моуринью официально вернулся на «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, мадридский суперклуб готов взорвать трансферный рынок.

Вы можете подробно ознакомиться с новыми тактическими планами и трансферными целями «сливочных» в следующей специальной интегрированной таблице:

НОВАЯ ЭПОХА «РЕАЛ МАДРИД» И ТРАНСФЕРНЫЕ ЦЕЛИ

Новое руководство клуба и тренер Приближающиеся трансферы в линию обороны Запланированный бомбический трансфер в линию атаки Президент: Флорентино Перес

(избран до 2030 года)



Главный тренер: Жозе Моуринью

(в резюме есть рекорды с «Реалом») Ибраима Конате — основной кандидат на усиление центра обороны.



Дензел Дюмфрис — сила, которая выведет правый фланг обороны на совершенно новый уровень. Майкл Олисе



«Реал» готов в ближайшие дни предложить космическую сумму за этого волшебного вингера более 150 миллионов евро .

Трансферы обоих защитников находятся на финальной стадии, и их официальное объявление ожидается в ближайшие часы.

Флорентино Перес — настоящий архитектор «Королевского клуба»

Стоит отметить, что Флорентино Перес к настоящему времени проработал президентом «Реал Мадрид» в общей сложности 22,5 года, создав беспрецедентную империю в мировом футболе. Под его мудрым руководством мадридцы завоевали ровно 37 крупных трофеев. Самое примечательное, что 7 из этих трофеев — это главный кубок самого престижного турнира, короны европейского футбола — Лиги чемпионов УЕФА.

Обзор ситуации: Очередная победа Флорентино Переса свидетельствует о продолжении стабильности и величия в Мадриде. Однако самой большой сенсацией, несомненно, стало возвращение «Особенного» — Жозе Моуринью. Футбольный мир хорошо знает, какая сила возникает при сочетании характера португальского специалиста и финансовой мощи Переса. Приобретение таких скалистых защитников, как Конате и Дюмфрис, а также вингера Олисе за 150 миллионов евро, несомненно, сделает «Реал» неудержимой силой в новом сезоне. Перес сдержал слово, теперь очередь за битвами на поле! Болельщиков ждет потрясающий сезон.

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