Моуринью хочет видеть Бернарду Силву в составе «Реал Мадрид»

·66·Спорт
Моуринью хочет видеть Бернарду Силву в составе «Реал Мадрид»

Пока трансферное окно в европейском футболе вот-вот откроется, страницы СМИ продолжают пестрить революционными новостями и чередой скандальных сделок. Человек, ставший объектом самой ожесточенной борьбы между грандами, — это член сборной Португалии Бернарду Силва, успешно завершивший сотрудничество с английским «Манчестер Сити». Легендарный специалист Жозе Моуринью, недавно возвращенный на пост главного тренера вновь избранным президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом, хочет начать новую эру в «королевском клубе» именно со своим соотечественником.

Известное АС издание сообщает эксклюзивно: имя Бернарду Силвы стоит в списке трансферных целей, представленном «Особенным» руководству Мадрида, одним из первых.

С трансферными слухами вокруг интеллектуального футболиста, его статистикой в текущем сезоне и мировыми грандами, желающими его заполучить, вы можете подробно ознакомиться в следующей специализированной таблице:

ТРАНСФЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ И СТАТИСТИКА БЕРНАРДУ СИЛВЫ

Статус и контракт игрока

Показатели в текущем сезоне

Клубы и страны, желающие видеть его в своем составе

Бернарду Силва


(31 год, полузащитник)



30 июня текущего года официально истекает действующий контракт с «Манчестер Сити», и он станет свободным агентом.

Всего во всех турнирах 53 матча на поле.



Забил в ворота соперников 3 гола и отдал партнерам по команде 5 голевых передач .

«Реал Мадрид» (проект Жозе Моуринью)


«Барселона» (Ханс-Дитер Флик одобрил трансфер)


«Атлетико Мадрид» и клуб его родины «Бенфика» .


• Гранды Турции, Франции, Италии и Саудовской Аравии.

Португальский волшебник-плеймейкер с 2017 года достойно защищал цвета «Манчестер Сити», выиграв под руководством Пепа Гвардиолы все возможные трофеи. Теперь же он стоит на пороге открытия совершенно новой страницы в своей карьере.

Эль-Класико перемещается на трансферный рынок

Ранее сообщалось, что переход Бернарду Силвы в «Барселону» практически решен, а новый главный тренер каталонского клуба Ханси Флик дал добро на эту сделку. Однако возвращение Жозе Моуринью к рулю «Реал Мадрида» и включение Силвы в центр его планов кардинально изменили ситуацию. Теперь двум извечным соперникам Испании предстоит вести настоящую битву не на зеленом поле, а на трансферном рынке. Кроме того, богатые клубы Саудовской Аравии и другие топ-команды Европы подготовили космические предложения для португальского гения.

Анализ ситуации: Бернарду Силва полностью выполнил свою миссию в «Манчестер Сити», и его уход в статусе свободного агента — самый большой подарок на трансферном рынке. Да, возможно, он забил не так много голов в текущем сезоне, но его объем работы на поле, тактическая грамотность и умение контролировать темп игры — именно то, что нужно Жозе Моуринью. Пока «Барселона» при Флике хочет строить новую систему, «Реал Мадрид» вместе с Моуринью начал собирать готовых и опытных звезд. Решение Бернарду определит не только его карьеру, но и расстановку сил в Ла Лиге. Посмотрим, выберет ли португальский волшебник своего соотечественника Моуринью или проект Флика в Каталонии. Нас ждет захватывающая интрига!

Следите за самыми скандальными трансферными новостями европейского футбола, окончательным решением Бернарду Силвы и новыми ходами Жозе Моуринью в «Реале» всегда на страницах Замин вместе с нами!

Бернарду СилваЖозе МоуриньюРеал МадридМанчестер СитиФлорентино Перес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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