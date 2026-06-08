Деклан Райс назначен вице-капитаном сборной Англии

Томас Тухель официально подтвердил, кто станет вице-капитаном сборной Англии на предстоящем чемпионате мира. Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс возьмет на себя важную лидерскую роль в качестве главного помощника капитана команды Гарри Кейна. В настоящее время футболист прибыл на тренировочную базу во Флориде для подготовки к турниру в Северной Америке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Райс прибыл в расположение сборной в Уэст-Палм-Бич в субботу вечером вместе с Букайо Сака, Нони Мадуэке и Эберечи Эзе. В это же время остальные члены национальной команды одержали победу со счетом 1:0 в товарищеском матче против Новой Зеландии в Тампе. Повышение полузащитника в должности произошло после его успешных выступлений за «Арсенал» в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

На послематчевой пресс-конференции Томас Тухель подчеркнул, что характер и опыт Деклана Райса имеют ключевое значение для успеха команды. «Думаю, Деклан будет моим вице-капитаном», — заявил немецкий специалист. Однако Тухель признал, что еще не проводил с футболистом официальной и детальной беседы по этому вопросу, и все было решено в неформальном порядке.

Напомним, что ранее Деклан Райс уже надевал капитанскую повязку в товарищеском матче против Уэльса, когда Гарри Кейн отсутствовал в составе. По словам Тухеля, тогда он объяснил футболисту его место в иерархии. Теперь звезды «Арсенала» начали тренировки с основной группой, но их участие в следующем матче против Коста-Рики остается под вопросом.